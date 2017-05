Horoscop – 9 mai 2017 – Suntem suprastimulati de… astre. V-ati gandit la bani?

BERBEC

Luna are culcus in semnul vostru zodiacal si va dezvolta simturile practice in materie de finante. Aveti sansa sa deveniti mai productivi in urmatoarea perioada, asa ca fiti antena! Dupa oferte valabile.

TAUR

Plini de energie si de vise. Din nefericire, proportiile le stabiliti voi si tare ne e teama ca renuntati la actiune pentru visare. Cand va treziti, aveti grija sa nu va certati cu cei din jur, ca v-au naruit „planurile”!

GEMENI

Nu lasati imaginatia, extrem de activa azi, sa va duca pe coclauri. Puteti avea succes in afaceri daca nu va lansati in tirade critice privitor la proiectele analizate. Lasati si partenerilor posibilitatea sa se desfasoare!

RAC

Sunteti motivati de dorinta de a face o schimbare in metodele de lucru, ceva cu totul nou. Pe de alta parte, colegii s-ar putea sa nu fie la fel de entuziasti. Mai asteptati o zi ca sa va expuneti planurile novatoare!

LEU

Fiti milosi fata de audienta, mai ales in domeniul profesional, unde, in primele randuri s-ar putea aseza persoane de decizie foarte importante. Aveti ocazia sa fiti promovati, daca nu va zbierati ideile geniale.

FECIOARA

Mintea voastra este extrem de ascutita azi si ar fi excelent s-o folositi doar in domeniul profesional. In domeniul personal, cine intra in gura voastra azi n-are cum sa iasa fara multiple taieturi.

BALANTA

Asteptati-va la vesti in domeniul financiar. Mintea va functioneaza pozitiv, folositi aceasta energie pentru a rezolva niste probleme legate de bani. Cat despre libertate, aceasta vi se termina unde incepe a partenerului!

SCORPION

Un partener se straduieste sa preia comanda, ceea ce va forteaza sa actionati energic, chiar si cu cearta. Aveti o maniera provocatoare de a aborda subiectele, macar foloiti-o doar daca va privesc personal.

SAGETATOR

Lasati-va in voia rutinei, este tot ce vi se cere azi. Rezolvati micile probleme, astfel ca cele mari se vor diminua si vor fi mai usor de manevrat pana le vine randul. Partenerul de viata va sustine.

CAPRICORN

In privinta relatiilor de suflet, a problemelor legate de casa, de copii, luati decizii rapide si inspirate. Energizarea la nivel mintal va poate impinge in competitii. Macar sa fie de sah, sa le puteti castiga.

VARSATOR

Viata de familie este mult mai animata decat ar avea nevoie mintea voastra. Decat sa impuneti liniste, mai bine va deplasati voi in locuri destinate relaxarii. In liniste, este posibil sa faceti o descoperire epocala!

PESTI

Conversatia este pentru voi un fel de gimnastica intelectuala. Sau asa ar trebui sa fie, fara implicare emotionala. Va asalteaza idei extraordinare. Nu le decartati prietenilor, pe rand. In grup, vor avea efect mai mare.