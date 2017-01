Horoscop 9 ianuarie 2017 – Multe tentatii in jurul vostru

BERBEC

Se manifesta, in primul rand, tensiuni interne, care tind sa se exteriorizeze si sa cada pe oameni nevinovati. Problema interna este ca va e dor de vechile timpuri, cand regulile vietii erau impuse de bunici cu bun simt.

TAUR

Greu de atins azi armonia la care sperati. Partenerii sunt lenesi, parintii sau/si sefii au apucaturi dictatoriale, iar incapatanarea voastra este pe masura tuturor. Deci, de vreti liniste, cautati un fotoliu departe de lumea dezlantuita.

GEMENI

Multe tentatii in jurul vostru. Sunt persoane care nu reactioneaza bine cand sunt refuzate si gandesc razbunari. Fiti foarte precauti cand e vorba sa va luati dupa unul si dupa altul. Nimeni nu detine adevarul absolut.

RAC

Se poate ca azi sa fiti presati sa luati o decizie in legatura cu o relatie de iubire. Macar s-o luati cu toata responsabilitatea, nu sa va razganditi maine, ca n-o sa cadeti bine. Incercati sa fiti mai flexibili!

LEU

O zi foarte buna, gratie increderii in fortele proprii. Cand luati decizii, nu fiti severi, nici prea critici, ca sa nu pierdeti din popularitate. Priviti partea frumoasa a lucrurilor si cei din jur vor impartasi aceeasi priveliste.

FECIOARA

Relatiile cu membrii familiei si cu prietenii nu sunt grozave. Toti vor sa le rezolvati diferite treburi, ca de obicei. Invatati sa spuneti „nu”. Aveti dreptul si voi sa va relaxati, sa va ingrijiti de relatiile personale.

BALANTA

Un pic cam aglomerati azi, din punct de vedere al copiilor. Ai vostri sau ai familiei va pot da dureri de cap, pentru ca nu va lasa sa va ocupati de treburile personale. Adica sa planuiti o vacanta exotica.

SCORPION

Disconfort acasa. Multe neintelegeri, nimic nu pare sa va fie pe plac, de aceea se recomanda sa petreceti ziua cat mai departe de camin. Este o zi foarte buna pentru studiu solitar, pentru a lucra la proiecte.

SAGETATOR

Azi aveti idei unice, magnifice, dar o sa va ia destul timp sa realizati acest lucru. Iar daca nu vorbiti cu prietenii despre ceea ce va trece prin cap, s-ar putea nici sa nu realizati cat sunteti de dotati. Vorbiti!

CAPRICORN

Pesimisti azi, de aceea nu e bine sa luati decizii importante. Valorile voastre sunt pervertite, duse, uitate intr-un colt. Apelati la batranii familiei ca sa va aduca aminte care sunt traditiile ce nu trebuie incalcate.

VARSATOR

Dieta, solitudine, abstinenta sexuala, cam asta v-ati impus pe ziua de azi. Sunt posibile anumite evenimente ce cauzeaza astfel de impuneri, ori evenimente legate de sanatate, ori de relatia de iubire.

PESTI

Impunerea de limite in comportament intotdeauna a avut o parte buna pentru voi, un rezultat pozitiv. Mai ales dupa perioade in care ati exagerat in anumite domenii. Azi e posibil sa instaurati iar limite.