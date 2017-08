Horoscop 9 august 2017 – Se anunta o zi foarte buna pe plan profesional

BERBEC

Astazi esti nemultumit de tot si de toate si asta ar putea provoca unele dispute cu membrii familiei. Vei avea probleme si la locul de munca, din cauza unei afaceri esuate. Spre seara, vei avea totusi o surpriza placuta din partea unei persoane dragi.

TAUR

Astazi nu este indicat sa te ocupi de afaceri, fiindca sansele de reusita sunt reduse. Este ideal sa eviti orice fel de speculatii si sa nu cedezi tentatiei unor chilipiruri. In schimb, relatia cu persoana iubita iti poate oferi mari satisfactii.

GEMENI

Este posibil sa fii surprins si dezamagit de o tranzactie care a dat rezultate mai slabe decat te-ai asteptat. Nu este cazul sa iti pierzi increderea. Pur si simplu, ziua de azi nu este favorabila afacerilor si nici comunicarii cu persoane importante. Este de asteptat ca relatia cu partenerul de viata sa decurga foarte bine. In a doua parte a zilei, puteti face impreuna planuri de viitor.



RAC

In prima parte a zilei este posibil sa fii dezamagit din cauza unei schimbari neasteptate la locul de munca. Ar putea fi vorba despre anularea unei calatorii in care ti-ai pus sperante mari. Nu iti revarsa nervii asupra colegilor! In partea a doua a zilei este bine sa acorzi mai multa atentie partenerului de viata. Impreuna puteti sa rezolvati o problema a familiei, probabil in legatura cu locuinta. Evitati discutiile in contradictoriu.

LEU

Se anunta o zi foarte buna pe plan profesional. Este posibil sa fii recompensat pentru o realizare deosebita. Activitatea intelectuala iti poate aduce in continuare satisfactii mari, inclusiv in plan financiar. Dupa-amiaza este posibil sa te gandesti la o schimbare in privinta relatiei cu persoana iubita. Intuitia te ajuta sa iei cea mai buna decizie.



FECIOARA

Este posibil sa fii indispus din cauza dificultatilor financiare pe care le intampini si sa ai tendinta sa te izolezi. Daca iti pui mari sperante in succesul unei afaceri incepute recent, fii perseverent si ai rabdare pana cand vor incepe sa apara beneficiile! Pe de alta parte, nu se intrevad probleme deosebite in plan sentimental.



BALANTA

Ar fi bine sa fii foarte atent la locul de munca. Astazi ai tendinta sa faci greseli aparent minore, dar care se pot dovedi costisitoare mai tarziu. In cursul diminetii este posibil sa faci cunostinta cu o persoana mai tanara care va juca un rol important in viata ta. Relatia cu persoana iubita nu decurge cum ar trebui.

SCORPION

In prima parte a zilei ai putea fi tentat sa cumperi un obiect de valoare pentru camin. Ar fi bine sa te sfatuiesti cu partenerul de viata inainte de a da banii. Este posibil sa fii nevoit sa iti schimbi programul in ultimul moment, din cauza unei situatii neprevazute la locul de munca. Sunt sanse sa petreci seara in familie si sa faci planuri pentru o calatorie.



SAGETATOR

Daca ti se propune sa te asociezi intr-o afacere, nu te pripi in luarea unei hotarari. Este posibil sa ai dificultati de concentrare si sa nu reusesti sa iei o decizie inspirata. Dupa-amiaza ar fi bine sa acorzi mai multa atentie relatiei cu persoana iubita. Puteti petrece impreuna o seara romantica.

CAPRICORN

Este posibil sa inceapa sa apara rezultatele muncii sustinute din ultima vreme. Totul se datoreaza perseverentei si seriozitatii cu care te achiti de responsabilitatile asumate. Ar fi bine sa acorzi mai multa atentie relatiei sentimentale. Se pare ca partenerul de viata se simte neglijat. Ai o zi foarte incarcata si se pare ca iti rezolvi mai greu sarcinile de serviciu.

VARSATOR



Astazi sunt favorizate relatiile cu rudele si cu prietenii. In prima parte a zilei, este posibil sa te intalnesti cu o persoana mai tanara cu care nu te-ai mai vazut de mult timp. S-ar putea sa fie nevoie sa te implici in rezolvarea unei probleme de sanatate a unei persoane mai in varsta din familie. In a doua parte a zilei sunt sanse sa primesti o veste buna din partea unei persoane apropiate…

PESTI

Azi ar trebui sa fii in forma si bine dispus, iar relatiile cu anturajul sa decurga foarte bine. Ai sanse mari de reusita in tranzactii comerciale si investitii financiare. Evita speculatiile de orice fel. Incepeti ziua energic si plin de idei. Esti hotarat sa duci la bun sfarsit o activitate inceputa mai demult. In cursul diminetii, un prieten iti propune sa va asociati intr-o afacere rentabila.