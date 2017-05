Horoscop 8 mai 2017 – O perioada favorabila contactelor legate de business personal

BERBEC

O perioada favorabila contactelor legate de business personal, numai sa mai lasati acasa din entuziasm. Puteti consuma din preaplinul energetic in renovari, redecorari, chestii din astea domestice.

TAUR

Trebuie sa fiti foarte atenti in ceea ce tine de vanzare-cumparare, pentru ca sunteti extrem de aiuriti. Si in familie, s-ar putea sa cumparati acelasi lucru, si voi si partenerii de viata. Atentie si la acte!

GEMENI

Iesiti afara din carapace si cautati calitatea, nu cantitatea. Ganditi dual, va comportati asijderea, faceti in asa fel incat sa fie pozitiv. Altminteri, raspanditi confuzie prin mesajele graite si negraite.

RAC

Ca sa atingeti tinta propusa sunteti in stare sa daramati si muntii. In gand. In realitate, trebuie sa fiti foarte flexibili ca sa reusiti. Incercati sa nu va stabiliti scopurile in functie de slabiciunile voastre.

LEU

O perioada promitatoare, plina la nivel de evenimente sociale. De aici se pot ivi oportunitati de castig, oferte de lucru, chiar si din barfe scoateti ceva. Cautati proiecte de perspectiva.

FECIOARA

Relatiile cu membrii familiei si cu prietenii nu sunt grozave. Toti vor sa le rezolvati diferite treburi, ca de obicei. Invatati sa spuneti „nu”. Aveti dreptul si voi sa va Nu va hazardati sa luati decizii importante, ce vor avea un impact major asupra vietii voastre. Nu va grabiti nici sa semnati contracte de lucru, pe motiv ca sunteti dezamagiti acum. , sa va ingrijiti de relatiile personale.

BALANTA

Daca va e teama sa nu fiti tradati, nu va aventurati in evenimente riscante alaturi de persoane dubioase. E mai bine sa faceti pasi mici pentru a va atinge obiectivele, decat salturi riscante.

SCORPION

Nu aveti incredere in cei apropiati, nu aveti incredere in asociati, parteneri, colegi de serviciu, nu aveti incredere in viitor. E clar! E doar o pasa proasta. Sau, sunteti inconjurati de intrigi! Nu le dati crezare!

SAGETATOR

Cooperarea si dialogul sunt atuurile voastre astazi. Chestia e ca diplomatia nu prea va ajuta, mai ales cand aflati ca cineva comploteaza impotriva voastra. Trebuie totusi sa fiti precauti cand vine vorba de chestiuni personale.

CAPRICORN

Controlati circumstantele, ceea ce este o abilitate extrem de benefica. Nu voi sunteti la mana lor, ci acestea sunt la mana voastra, le combinati in asa fel, incat sa iesiti in avantaj. Profitati!

VARSATOR

Sunteti foarte jucausi si extrem de simpatici, nu pierdeti niciun moment de distractie. Este o atitudine foarte buna pentru weekend. Cu un tonus pozitiv, de luni puteti incepe sa atacati chestiuni serioase.

PESTI

Nu e cel mai bun moment sa trageti linie intre cine are dreptate si cine nu. Nici voi nu sunteti obiectivi, nici oamenii nu se impart in rai si buni. Interactiunile cu ceilalti sunt invaluite in intrigi si mistere.