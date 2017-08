Horoscop 8 august 2017 – Trebuie sa vorbiti mai mult cu partenerul

BERBEC

Trebuie sa vorbiti mai mult cu partenerul, pentru a-i intelege nevoile si le veti compara cu cele ale voastre, pentru a lua deciziile corecte. Sunteti inca vulnerabili din punct de vedere emotional, dar partenerii va ajuta sa va formati familii puternice.

TAUR

Sunteti foarte comunicativi, veti merge la intaniri cu persoane deosebite, legand dialoguri constructive. Vedeti viata in roz si o condimentati zi de zi pentru a pastra fericirea cuplului. Dar nu va desprindeti de realitate, sunteti cu picioarele pe pamant.

GEMENI

Radiati atractivitate prin toti porii, va eliberati sentimentele si fanteziile, sunteti senzuali, va traiti dragostea intens, cu un romantism nebanuit. Va bucurati de prezent, caci ati invatat din greselile trecutului si nu vreti sa le repetati.

RAC

Radiati vitalitate, ceea ce va face irezistibili. Veti evada din contidian, veti intalni oameni deosebiti, interesanti, alaturi de care va veti reinnoi viata, ghidand-o spre directia buna.

LEU

Duceti pe umeri tot greul: familie, taxe… Luati o pauza si traiti-va sentimentele sublime, luati taurul de coarne. Iesiti din anturajul care mai mult va judeca decat va sustine, faceti-va prieteni noi, revitalizati-va, proiectati-va intr-un viitor interesant…

FECIOARA

Trebuie sa va identificati prioritatile si sa actionati argumentat. Va veti implini o parte din visuri, se deschid perspective noi, care va incanta. Nu uitati sa respectati si dorintele celor din jur, mai ales ale partenerilor, dorinte care nu coincid cu ale dvs.

BALANTA

Sunteti relativ imuni la factorii perturbatori externi. Prin urmare, va tineti sub control emotiile. Dar sunteti dispus sa rupeti barierele si cereti prea multe celor din jur; veti profita de magnetismul vostru, pentru a va captiva publicul.

SCORPION

Faceti planuri sa plecati intr-o calatorie. De asemenea, aveti posibilitatea sa atingeti un ideal, sa va largiti orizonturile si sa va materializati ambitiile voastre romantice.

SAGETATOR

Sunteti deschisi la dialog si aveti dorinta sa va imbunatatiti relatia cu partenerul. Trebuie doar sa organizati o mica escapada cu familia si totul va fi perfect. Dar aveti grija sa lasati treburile de la serviciu acasa!

CAPRICORN

Parca ati calatori cu un ascensor al fericirii spre al noualea cer. La job totul e bine, acasa e perfect, ce v-ati mai putea dori? Aveti toata puterea si atractia necesare ca aceasta perioada feerica sa se prelungeasca la infinit, depinde doar de voi.

VARSATOR



Va imbunatatiti calitatea vietii si relatiile. Sunteti in cautarea armoniei, asa ca va infrumusetati casa sau o redecorati ca sa devina un camin calduros. Se reaprinde flacara iubirii, sunteti plini de farmec, va cresc aripi de iubire…

PESTI

Vedeti viata in roz si sunteti gata sa va urmati visurile atat in dragoste, cat si in proiectele de la locul de munca. Atingeti punctul culminant si inregistrati o multumire sufleteasca nemaipomenita, pe care n-ati schimba-o pentru nimic in lume…