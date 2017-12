Horoscop 7 decembrie 2017 – Aveti sanse de succes in afaceri si spor la tot ce faceti in gospodarie

BERBEC

Aveti posibilitatea sa luati o decizie importanta cu efecte benefice pe termen lung in ceea ce priveste armonia din relatia cu partenerul de viata. O persoana apropiata v-ar putea face o surpriza sau un cadou. Ar fi bine sa petreceti seara in compania celor dragi. Puteti merge impreuna la un concert, la teatru, la film etc.

TAUR

Va doriti de ceva timp sa faceti o schimbare sau sa incepeti ceva nou intr-un domeniu creativ. Aveti ocazia sa va puneti in aplicare planurile. Se intrevede o zi incarcata, cu multe probleme de rezolvat. Nu stati prea bine la capitolul financiar, dar nu este cazul sa va ingrijorati, pentru ca sunt sanse ca situatia sa se indrepte in scurt timp. Aveti posibilitatea sa petreceti o seara romantica impreuna cu persoana iubita.

GEMENI

Este o zi buna pentru a studia sau pentru a va documenta in domeniul dvs. de activitate. O ruda mai in varsta ar putea incerca sa va tempereze dorinta de a obtine venituri prin metode care implica riscuri mari. Aveti tendinta sa va sacrificati tot timpul liber pentru interese materiale, neglijandu-va familia si prietenii. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie relatiei sentimentale.

RAC

In viata sociala si pe plan sentimental s-ar putea sa simtiti o schimbare in bine a atmosferei si a perspectivelor. Sunt favorizate intalnirile cu persoane mai tinere, comunicarea cu persoana iubita si calatoriile. Se pare ca va doriti sa incepeti ceva nou. Acum ar fi un moment propice pentru a pune la cale o noua afacere. Planificati-va cu atentie cheltuielile si investitiile.

LEU

Nu este o zi buna pentru a cumpara obiecte de valoare sau pentru a lua decizii in privinta investitiilor. Evitati speculatiile si nu incercati sa obtineti beneficii necuvenite, pentru ca riscati sa aveti necazuri. Se intrevede o intrunire cu prietenii sau cu rudele. Relatia cu persoana iubita va poate oferi mari satisfactii.

FECIOARA

Parcurgeti o perioada favorabila interactiunilor sociale si relatiilor de colaborare sau de parteneriat, de la cele profesionale sau de afaceri, pana la cele sentimentale. Sunteti invitat la o intrunire cu persoane apropiate si veti fi nevoit sa va schimbati programul stabilit anterior.

BALANTA

V-ati propus sa rezolvati o problema de familie care va preocupa de mai mult timp. S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cateva drumuri si cheltuieli neprevazute. Desi agenda zilei este incarcata si vi se pare ca nu va ajunge timpul, aveti sanse mari sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus.

SCORPION

Sunteti hotarat sa incepeti ceva nou. Este o zi favorabila activitatilor intelectuale si aveti ocazia sa va afirmati in societate. Este posibil sa va remarce o persoana de sex opus. Dati dovada de prudenta. Puteti petrece seara impreuna cu persoana iubita. Un spectacol artistic urmat de o cina romantica nu ar fi o idee rea.

SAGETATOR

Au loc schimbari benefice in viata dvs. sentimentala. Aveti tendinta sa fiti foarte activ in plan social si s-ar putea ivi ocazia sa legati o noua relatie de prietenie. Nu este exclus ca aceasta relatie sa se dovedeasca foarte durabila. Aveti o mica problema de sanatate. Totul revine la normal in scurt timp.

CAPRICORN

Va simtiti obosit si fara chef de munca. La locul de munca sau in afaceri, ar fi bine sa amanati deciziile importante si activitatile care necesita un efort deosebit. Limitati-va la activitati de rutina! Spre seara s-ar putea sa va intalniti cu un prieten vechi, in compania caruia va recapatati buna dispozitie.

VARSATOR

Incasati o suma importanta care vi se cuvine pentru o activitate prestata mai demult. Puteti sa va faceti planuri pentru o investitie, dar nu va grabiti sa luati o decizie. Nu sunt recomandate calatoriile lungi. Ar fi bine sa va petreceti timpul liber impreuna cu persoana iubita. Incercati sa-i faceti o surpriza placuta!

PESTI

Aveti suficienta energie pentru a face fata tuturor problemelor. Sunteti hotarat sa perseverati pana depasiti toate obstacolele. Situatia financiara ar putea sa nu fie foarte buna in aceastaa perioada, dar nici nu reprezinta o problema grava. Puteti petrece impreuna cu persoana iubita o seara deosebit de placuta.