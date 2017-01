Horoscop 6 ianuarie 2017 – Aveti obiective realiste care nu vor intarzia sa va aduca multe satisfactii pe plan profesional

BERBEC

Aveti obiective realiste care nu vor intarzia sa va aduca multe satisfactii pe plan profesional. Parcurgeti o perioada foarte incarcata si n-aveti timp nici macar sa respirati, dar reusiti sa treceti peste toate problemele de care va impiedicati. Incercati sa fiti mai sociabil, altfel riscati sa va izolati. In weekend, aveti grija sa va faceti timp si pentru cei apropiati, pe care ia-ti cam negsijat in ultima vreme.

TAUR

Analizati cu mai multa obiectivitate si calmitate tot ce v-ati propus sa realizati si veti reusi sa duceti la bun sfarsit proiectele. In weekend, aveti mai multe treburi de facut ca de obicei, dar veti avea succes in activitati legate de comert, comunicare, dar si in cele legate de munca manuala. In ultima vreme ati cam fost stresat din cauza lipsei banilor. Aveti rabdare o sa se rezolve si aceasta problema. In urmatoarea perioada veti avea de dat examene.

GEMENI

Cautati noi surse de bani. Se pare ca ati acumulat mai multa energie negativa si sunteti cu nervii la pamant. Si pentru ca tot vine weekendul, ar fi bine sa va consumati energia fizica prin activitati sportive, dans, inot, tenis, plimbari cat mai lungi prin parc. Tonusul psihic depinde mult de buna intelegere cu cei din jur. Ar fi bine sa evitati conflictele, daca vreti sa aveti un echilibru interior.

RAC

Din cauza oboselii acumulate, nu mai dati randament la locul de munca, v-ati cam aglomerat si v-ati propus sa adoptati o strategie de a duce la bun sfarsit proiectele incepute. Superiorii v-au dat un deadline si asteapta rezultate din partea dumneavoastra. Nu luati decizii importante. Din pricina asta, se pare ca in weekend in loc sa va relaxati, va trebui sa munciti pentru a nu depasi termenul limita.

LEU

Nu e o zi prea favorabila intalnirilor. Aveti o stare de inhibitie care va impiedica sa comunicati clar. Nu prea va vedeti capul de cate treburi aveti de terminat la serviciu inainte de a intra in weekend. Succesul pe plan profesional se cam lasa asteptat. Mai aveti de lucrat la acest capitol. Pe plan sentimental, se pare ca aveti ceva probleme. Cineva apropiat are mare nevoie de sprijinul dumneavoastra. Daca puteti incercati sa-i fiti alaturi.

FECIOARA

Se pare ca aveti foarte multe proiecte in lucru, iar ideile dumneavoastra nu sunt acceptate de colegii de serviciu. Nu insistati prea mult, poate ar fi mai bine sa aveti rabdare si lasati-i pe cei din jur sa ajunga sa va aprecieze ideile la adevarata lor valoare. Ar fi de preferat ca azi sa nu semnati documente oficiale. In weekend, s-ar putea sa va confruntati cu unele probleme de natura sentimentala, dar care vor avea un final fericit.

BALANTA

E posibil sa apara contracte noi, aliante si noi propuneri de asociere, iar munca in echipa va aduce nu numai satisfactii, cat si profit. Este un moment favorabil pentru schimbari pe plan profesional. Se pare ca va ocupati de o afacere de amploare, care se va fi profitabila si care va va oferi un avant suplimentar si va contribui la aparitia succesului.

SCORPION

Nu prea aveti chef de munca, iar concentrarea va cam da batai de cap, asa ca ar fi bine sa lasati deciziile importante pe altadata. Recomandabil ca, impreuna cu colaboratorii dumneavoastra, sa aruncati un ochi si pe ce ati lucrat pana acum, ca sa fiti siguri ca nu s-au strecurat ceva greseli. Se pare ca nici relatia cu partenerul de viata nu este una prea buna, asa ca incercati sa-i acordati mai multa atentie.

SAGETATOR

Nu sunteti intr-o forma prea buna si e de preferat sa nu incepeti activitati noi, chiar daca primiti unele propuneri. Cel mai bine ar fi sa amanati deciziile importante . Din cauza problemelor financiare din ultima perioada aveti discutii conflictuale cu partenerul de viata. Incercati sa nu va mai impuneti atat punctul de vedere si mai lasati de la dumneavoastra. In weekend, e posibil sa plecati intr-o calatorie.

CAPRICORN

In ultima perioada ati avut ceva probleme sentimentale si tocmai de aceea nu prea ati avut randament la locul de munca. Nu refuzati ajutorul colegilor de serviciu pentru a reusi sa duceti la bun sfarsit toate sarcinile de azi. Este o perioada favorabila pentru reevaluarea obiectivelor si a strategiilor, pentru reorganizari si revizuiri. S-ar putea ca in weekend sa incepeti sa puneti bazele unui proiect.

VARSATOR

O perioada buna pentru a pune in aplicare ideile pe care le aveti. Sunteti plin de entuziasm, dar mare grija ca azi va lipseste simtul practic si nu este o zi buna pentru investitii. Daca aveti de gand sa va apucati de mesterit prin casa, nu incepeti mai multe treburi deodata, ca s-ar putea sa nu le terminati. Se pare ca in weekend veti pleca intr-o calatorie, unde aveti parte de actiune, multa agitatie si distractie.

PESTI

Impreuna cu partenerul de viata lucrati poate la vreun studiu sau va uniti fortele pentru indeplinirea unor sarcini. Faceti eforturi si tot ce va sta in putinta pentru a va imbunatati cumva situatia financiara a familiei. In weekend, incercati sa va relaxati si sa va detasati de problemele cotidiene. Ar trebui sa acordati mai multa atentie celor dragi. Nu neglijati sanatatea.