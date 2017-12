Horoscop 6 decembrie 2017 – Aveti sanse de succes in afaceri si spor la tot ce faceti in gospodarie

BERBEC

Este o zi buna pentru a incheia contracte sau pentru semnarea unor documente oficiale. Relatiile cu cei din jur ar trebui sa fie foarte bune si aveti sanse de reusita in afaceri. Aveti ocazia sa luati hotarari bune pentru camin. Partenerul de viata va sustine initiativele. Puteti sa va ascultati intuitia.

TAUR

Aveti sanse de succes in afaceri si spor la tot ce faceti in gospodarie. Puteti conta pe sprijinul celor apropiati, cu conditia sa le explicati clar ce aveti de gand sa realizati. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp, fiindca riscati sa nu duceti niciuna la bun sfarsit. Va intalniti cu o persoana mai in varsta pe care nu ati vazut-o de mult timp.

GEMENI

Amanati calatoriile lungi si evitati intalnirile cu prietenii, pentru ca s-ar putea sa nu fiti in cea mai buna forma. S-ar putea ca ideile dvs. sa nu fie bine primite de cei din jur si nu este exclus sa fiti dezamagit de o persoana apropiata. Aveti ocazia sa va puneti in aplicare anumite idei in legatura cu caminul sau familia.

RAC

V-ati propus sa va imbunatatiti situatia financiara, dar metoda la care va ganditi pare sa nu fie foarte realista si riscati sa va alegeti cu pierderi. Nu va grabiti si sfatuiti-va cu o persoana apropiata care are experienta in domeniu. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie familiei si problemelor legate de camin.

LEU

S-ar putea sa primiti un cadou surprinzator de la o femeie mai in varsta din familie. Este o zi buna pentru a face o curatenie generala, lucrari de reparatii etc. O discutie cu partenerul de viata despre investitiile necesare in camin ar putea sa tensioneze relatia.

FECIOARA

Aveti ocazia sa rezolvati cateva dintre problemele caminului. Este posibil sa faceti rost de bani pentru a cumpara un obiect de uz casnic pe care vi-l doriti de mult timp. Nu va grabiti, pentru ca o persoana apropiata v-ar putea ajuta sa gasiti cea mai buna oferta. Spre seara ar fi bine sa va pregatiti de musafiri.

BALANTA

Desi se pare ca aveti multe de rezolvat, menajati-va sanatatea si odihniti-va mai mult. Aveti posibilitatea sa faceti schimbari in camin, impreuna cu partenerul de viata. Fiti atent la cheltuieli, pentru ca aveti tendinta sa dati banii pe lucruri care nu sunt foarte necesare.

SCORPION

Este posibil sa aflati ca s-a amanat o calatorie in interes profesional sau de afaceri. Nu este cazul sa va indispuneti, fiindca, oricum, nu este o zi favorabila calatoriilor. Este momentul sa preluati initiativa in problemele casei si in relatiile sentimentale. Spre seara s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate.

SAGETATOR

Puteti avea spor in diverse activitati casnice. Incasati o suma importanta de pe urma unei afaceri si incepeti sa faceti planuri de viitor, impreuna cu partenerul de viata. Dupa-amiaza s-ar putea sa aflati ca o persoana apropiata are probleme de sanatate si sa ii sariti in ajutor. Nu promiteti lucruri care nu depind de dvs.

CAPRICORN

Daca doriti sa faceti anumite schimbari in casa, contextul astral este favorabil. Va puteti baza pe ajutorul prietenilor si al familiei. O ruda mai varstnica ar putea sa provoace o neintelegere sau o incurcatura care sa duca la tensionarea relatiei cu partenerul de viata. Ar fi bine sa nu reactionati sub impulsul momentului.

VARSATOR

Aveti posibilitatea sa faceti mici schimbari in camin si sa va puneti in aplicare cateva dintre ideile originale, creative. S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cateva drumuri scurte in interesul familiei. Pentru a profita de acest context astral favorabil, organizati-va cat mai bine timpul.

PESTI

Nu va simtiti in forma si nu sunteti prea comunicativ. Amanati intalnirile de afaceri sau de natura sentimentala. Ar fi bine sa nu va ocupati de probleme importante, care necesita putere de concentrare. Puteti avea spor in activitatile de rutina pentru camin. Spre seara s-ar putea sa aflati vesti despre cineva de departe.