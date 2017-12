Horoscop 5 decembrie 2017 – Aveti o realizare importanta in plan profesional

BERBEC

Va simtiti indispus si irascibil fara sa stiti de ce, dar nu este cazul sa va ingrijorati. Este doar efectul configuratiei astrale, care va dura mai putin de o zi. Nu este indicat sa conduceti masina, sunteti predispus la accidente. In general, azi este recomandat sa nu va asumati niciun risc. Discutiile in contradictoriu pot degenera usor in cearta.

TAUR

Aveti multe chestiuni de rezolvat, printre care unele mai vechi, pe care le-ati tot amanat. Va puteti astepta la dificultati de concentrare, asa ca ar fi bine sa amanati activitatile care necesita atentie si precizie. Va intalniti cu persoane apropiate. Evitati discutiile pe teme serioase, care ar putea genera controverse.

GEMENI

Evitati calatoriile lungi, mai ales cu masina. Riscul de accidente cauzate de neatentie este mai mare decat de obicei. Configuratia astrala ar putea sa va induca o stare de irascibilitate. Daca aveti de negociat sau de discutat chestiuni importante, inarmati-va cu toata rabdarea si toata diplomatia de care sunteti in stare si nu luati o decizie azi!

RAC

La locul de munca sau in afaceri, s-ar putea sa primiti o veste neplacuta de la sefi sau de la parteneri in legatura cu o lucrare restanta pentru care sunteti considerat raspunzator. Chiar daca vi se fac reprosuri nejustificate, nu este momentul sa ripostati. Azi se poate ajunge foarte usor la cearta. Va puteti sfatui cu un coleg sau cu un prieten.

LEU

Aveti o realizare importanta in plan profesional, daca sunteti dispus sa faceti eforturi si ore de munca suplimentare. Fiti cat mai diplomat in relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Partenerul de viata v-ar putea reprosa ca petreceti prea putin timp impreuna. Raspundeti cu calm si incercati sa priviti lucrurile si din punctul de vedere al celuilalt.

FECIOARA

Este posibil sa nu primiti la timp o suma de bani care vi se cuvine si pe care contati, iar intarzierea sa va incurce planurile. Pastrati-va calmul. Altfel, riscati sa va alegeti cu dureri de cap sau chiar cu probleme de sanatate mai serioase. Calatoriile lungi sunt contraindicate.

BALANTA

Daca trebuie sa conduceti masina, fiti prudent si nu va grabiti! Riscul de accidente este sporit. Ar fi bine sa amanati discutiile serioase cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Nu sunteti in cea mai buna forma si riscati sa ajungeti la concluzii gresite. Petreceti mai mult timp in familie.

SCORPION

Interactionati cat mai putin cu cei din jur. Contextul astral sporeste riscul de neintelegeri si poate duce la tensionarea relatiilor cu colegii si chiar cu prietenii. S-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca cheltuiti prea mult. Raspundeti cat mai diplomat. Pentru orice decizie importanta, mai asteptati cateva zile.

SAGETATOR

Se pare ca sunteti indispus din cauza unei dificultati financiare de moment. Contextul astral va induce o stare de nervozitate. Stapaniti-va nervozitatea in relatiile cu prietenii si cu partenerul de viata, fiindca tocmai unul dintre ei este cel care va poate ajuta sa va rezolvati problema.

CAPRICORN

Peste oboseala acumulata in ultima vreme, s-ar putea suprapune o stare de nervozitate cauzata de configuratia astrala a zilei. Aveti nevoie de mai multa relaxare. Puteti sa o considerati o investitie in propria capacitate de munca. Dificultatile financiare care va nelinistesc s-ar putea dovedi mai putin grave decat credeti.

VARSATOR

Se pare ca incepeti ziua indispus si irascibil. Exista riscul sa provocati o cearta cu colegii sau chiar cu superiorii, asa ca apelati la stapanirea de sine si evitati. Nu este o zi buna pentru intalnirile cu prietenii. A doua parte a zilei este favorabila activitatilor relaxante.

PESTI

Este posibil sa primiti o veste nu tocmai placuta. Va indispune mai ales faptul ca, din cauza ei, sunteti nevoit sa va schimbati programul. Evitati calatoriile daca sunt in interes de afaceri. Riscul de accidente de circulatie este mai mare decat in alte zile.