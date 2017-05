Horoscop 4 mai 2017 – Una dintre perioadele foarte bune pentru gasirea unui slujbe potrivite

BERBEC

Una dintre perioadele foarte bune pentru gasirea unui slujbe potrivite. In cariera si afaceri, dati dovada de claritate si de o putere de convingere puternica, dar nu veti fi lipsiti de evenimente neasteptate.

TAUR

Calatoriile, vacantele ar trebui programate in aceasta perioada. Familia este, in continuare, sursa bucuriei si petrecerea unui timp impreuna in afara casei si serviciului este mai mult decat reconfortanta.

GEMENI

Gasiti metode creative si inovative pentru a va consolida pozitiile cucerite pana acum. Documentarea joaca un rol important in viata voastra, foarte generos recompensata la locul de munca.

RAC

Tineti-va la capacitate optima printr-o buna impartire a timpului si o dieta usoara. Talentele si aptitudinele voastre sunt remarcate. Acum se vor da cele mai importante batalii in domeniul profesional.

LEU

Foarte creativi, stralucitori, veti atinge culmile succesului. Insa nu si studentii, care vor avea mintea in alta parte decat la carte. Romantismul va scoate din nou din vizuina si va trimite la vanatoare.

FECIOARA

Aceasta perioada va avea standarde duble, dar ambele progresive. Emotiile sunt puternice si incordeaza relatiile familiale, distragand atentia de la ce aveti de facut. Nu trageti de voi in toate directiile!

BALANTA

Parintii care au copii de casatorit, in aceasta perioada ar trebui sa programeze nunta. Cei care lucreaza in domeniul alimentar sau agricultura, vor avea succes in contracte noi si sprijin financiar.

SCORPION

Evenimentele sociale ce implica familia se succed, necesitand calatorii. O perioada mai confuza, intervenita si pe fondul unei oboseli acumulate. Sunteti mai emotivi si foarte vulnerabili la suferinta altora.

SAGETATOR

Perioada favorabila carierei si comunicarii. Veti primi noi insarcinari, foarte bine retribuite. Trebuie sa prindeti un „tren” al progresului profesional, prin sprijinul unei persoane foarte influente.

CAPRICORN

Proiectele familiale necesita seriozitate si multe formalitati. Impuneti disciplina, ceea ce iarasi va cauza mici conflicte, fiind acuzati de egoism. Mergeti mai departe, cu senzatia ca trageti singuri la „caruta”.

VARSATOR

Mici indispozitii ce tin de sanatate, dar nimic serios. Memoria joaca feste, de aceea e bine sa va notati, fara jena, tot ce este important, ca sa nu aveti surprize neplacute. Investitorii vor avea succes.

PESTI

Schimbari ale valorilor din domeniul de activitate va obliga la reevaluari rapide si reorientari. Veti sti cum sa transformati aceasta situatie in castigul vostru. Este o perioada foarte buna pentru investitii.