Horoscop 4 decembrie 2017 – Sunteti hotarat sa rezolvati o problema financiara

BERBEC

Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere nu a dat rezultatele scontate sau a suferit o pierdere neasteptata. Daca nu va stapaniti nervozitatea, riscati sa aveti probleme cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri, dar si cu membrii familiei. Evitati cu orice pret o cearta cu partenerul de viata.

TAUR

La locul de munca sau in afaceri, superiorii sau partenerii v-ar putea reprosa ca nu va implicati suficient. In relatia cu persoana iubita, este posibil ca atmosfera tensionata din ultimele zile sa se accentueze. Nu este cazul sa va descurajati. Cu rabdare si tact, puteti trece cu bine peste toate dificultatile de azi.

GEMENI

Este posibil sa survina evenimente neprevazute, care va impiedica sa va respectati programul. Nu este momentul sa incepeti proiecte noi de afaceri, fiindca relatiile cu noii partenerii s-ar putea dovedi foarte dificile. Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unor persoane apropiate cu experienta in afaceri.

RAC

Ratati o afacere promitatoare din cauza intarzierii la o intalnire importanta. Nu puneti la suflet si pastrati-va calmul, pentru ca altfel riscati sa aveti probleme de sanatate. Este momentul sa va relaxati mai mult. Persoanele mai tinere din familie v-ar putea face o surpriza placuta, ajutandu-va sa va regasiti buna dispozitie.

LEU

Primiti o veste mai putin placuta de la o ruda apropiata si va schimbati complet programul zilei. S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli care va depasesc bugetul. Nu ezitati sa apelati la prieteni! Dupa-amiaza sunt sanse sa incasati o suma importanta pentru o colaborare mai veche.

FECIOARA

La locul de munca sau in afaceri va sfatuim sa fiti foarte atent si prudent, fiindca exista riscul sa luati o decizie gresita sau sa faceti o greseala cu consecinte economice serioase. Ar fi bine sa tineti cont de opiniile partenerului de viata. Spre seara, aveti sanse sa va bine-dispuneti la o intrunire cu persoane apropiate.

BALANTA

S-ar putea sa intelegeti gresit initiativele unui partener de afaceri si sa se ajunga la cearta. Discutati calm si sa cautati impreuna cauza neintelegerii, pentru ca altfel riscati sa rupeti relatia. In a doua parte a zilei este posibil sa primiti vizita unui prieten de familie, care va ajuta sa va relaxati.

SCORPION

Daca v-ati planificat sa plecati intr-o calatorie, amanati-o, fiindca exista riscul sa survina evenimente neprevazute. S-ar putea sa aflati ca o ruda a fost implicata intr-un accident si sa faceti cateva drumuri scurte impreuna cu partenerul de viata. Daca nu va ajung banii, puteti sa apelati la prieteni.

SAGETATOR

Colegii de munca sau partenerii de afaceri v-ar putea reprosa ca nu v-ati respectat o promisiune. Reactionati cu prudenta, pentru ca astazi aveti tendinta de a deveni impulsiv. S-ar putea sa incasati o suma de bani. Este posibil sa aveti discutii cu partenerul de viata, in legatura cu destinatia banilor. Nu neglijati investitiile necesare in casa!

CAPRICORN

Aflati ca o persoana apropiata are probleme de sanatate. Daca va decideti sa-i dati o mana de ajutor, va trebui sa faceti mai multe drumuri scurte. La locul de munca sau in afaceri este o zi buna pentru a va ocupa de activitati sau proiecte ramase in urma. Dupa-amiaza este posibil sa va intalniti cu o ruda mai in varsta.

VARSATOR

Este posibil sa fiti nevoit sa va schimbati programul, pentru a va intalni cu o persoana sosita de departe. Nu este exclus sa va solicite ajutorul intr-o problema personala. In a doua parte a zilei, un prieten de familie v-ar putea da o veste mai putin placuta. Reactionati cu calm si sa nu luati nicio decizie sub impulsul momentului.

PESTI

Sunteti hotarat sa rezolvati o problema financiara care va nemultumeste de mai multa vreme. Daca vi se propune sa va asociati intr-o afacere, nu o refuzati. Sunt sanse sa obtineti un beneficiu important, cu putin efort si cu riscuri minime. Ar fi bine sa tineti cont si de parerea partenerului de viata.