Horoscop 4 august 2017 – Este posibil sa incepi o noua poveste de dragoste

BERBEC

Esti putin afectata de un eveniment neasteptat petrecut cu putin timp in urma, care ti-a cam schimbat planurile de viitor, dar nu este nevoie sa faci o drama din acest lucru, pentru ca toate se vor rezolva favorabil spre finalul zilei. In relatia de cuplu este timpul unei discutii serioase pentru a rezolva diversele neintelegeri aparute de ceva vreme si a planui viitorul in doi.

TAUR

Este momentul ideal pentru a te gandi serios la ceea ce vei face in viitor, a reevalua prioritatile si a face planuri alaturi de persoana iubita. Desi unele compromisuri sunt necesare pentru o viata fericita in doi, uneori este nevoie sa te gandesti doar la tine si sa faci lucrurile asa cum ti le doresti.

GEMENI

Desi ai trecut printr-o perioada marcata de emotii puternice, iti vei reveni rapid din aceasta stare si vei invata din greselile trecutului, pentru a reusi tot ce ti-ai propus in viitor. Este o perioada unica, in care vei descoperi lucruri noi despre propria persoana, vei afla ce-ti place cu adevarat si te vei preocupa doar de tine.

RAC

Este momentul perfect pentru a te concentra pe viata profesionala, pe cariera ta, pentru a duce la bun sfarsit unele proiecte importante si a stabili noi tinte de atins in viitor. Vei avea parte de unele tensiuni in familie si discutii in contradictoriu cu cei dragi, dar vei reusi sa rezolvi cu tact si diplomatie aceste situatii.

LEU

Vei profita la maximum de ziua de astazi pentru a te ocupa de pasiunile tale, a face doar ceea ce-ti place cu adevarat, a te relaxa si a te distra asa cum nu ai mai facut-o de mult timp. Iti va prinde de minune aceasta perioada, pentru ca iti vei incarca bateriile pentru cateva zile pline de provocari.

FECIOARA

Treci printr-o perioada propice pe plan sentimental, toate merg de minune in relatia cu persoana iubita si acesta este un lucru extrem de benefic pentru tine. Ai parte de unele situatii tensionate la locul de munca, de unele certuri cu colegii, dar vei reusi sa iesi invingator din orice disputa.

BALANTA

Ai parte zilele acestea de o escapada romantica alaturi de persoana iubita, veti profita la maximum de timpul petrecut in doi si veti fi extrem de fericiti. Pe plan financiar, vei culege roadele unei investitii facute cu ceva timp in urma.

SCORPION

Familia va fi elementul central al vietii tale in aceasta perioada, astfel ca vei petrece timp de calitate alaturi de cei dragi, te vei bucura de jocurile copiilor si te vei distra alaturi de ei, uitand toate grijile apasatoare. Vei avea parte de o intalnire neasteptata care te va bucura nespus.

SAGETATOR

Incepi azi un proiect epuizant la locul de munca, ce iti va ocupa cam tot timpul in perioada urmatoare. Acest lucru va provoca unele discutii cu partenerul de viata, din cauza timpului tot mai putin pe care il petreceti impreuna. Ideal ar fi sa poti separa viata de familie de cea profesionala, pentru a evita asemenea situatii pe viitor.

CAPRICORN

Esti pus pe schimbari in aceasta perioada, asa ca vei face modificari atat acasa, cat si la locul de munca. Desi familia iti este alaturi in acest timp, nu iti va merge totul bine la munca, pentru ca unii colegi invidiosi ar putea sa-ti puna piedici inutile. Nu te stresa prea tare, totul se va rezolva cu bine!

VARSATOR



Simti nevoia luarii unor decizii imediate pentru a rezolva o situatie urgenta pe plan personal si ai nevoie de sprijinul familiei pentru a face acest lucru. Desi ai unele ezitari la inceput, pe parcurs iti vei da seama ca ai luat decizia corecta pentru binele tuturor…

PESTI

Este un timp deosebit de stabil pentru tine, cand toate merg asa cum vrei atat in viata de familie, cat si la locul de munca. Petreci clipe minunate acasa alaturi de cei dragi, iar la serviciu obtii rezultate notabile in urma eforturile depuse de multa vreme.