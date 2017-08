Horoscop 4 august 2017 – Este posibil sa incepi o noua poveste de dragoste

BERBEC

Nu este momentul ideal pentru a starni conflicte spontane din cauza unor neintelegeri cu cei din jur, asa ca de preferat ar fi sa le eviti cu mult tact si diplomatie. Vei avea o perioada profitabila pe plan financiar si vei reusi sa-ti maresti considerabil veniturile.

TAUR

Vei face o evaluare a vietii tale profesionale, vei pune in balanta aspectele pozitive si pe cele negative si te vei gandi bine inainte de a lua o decizie importanta. Ai nevoie de liniste in aceasta perioada, asa ca ideala ar fi o evadare undeva in natura.

GEMENI

Te confrunti azi cu o realitate pe care refuzi sa o accepti de ceva vreme, dar care este din ce in ce mai evidenta si nu mai poate fi evitata. Cel mai bine este sa infrunti adevarul si te vei simti eliberat de orice povara. Nu te ingrijora prea tare, pentru ca familia iti va fi alaturi in orice situatie.

RAC

Vei avea parte de unele critici de la cei dragi pentru ca nu mai petreceti atat de mult timp liber precum o faceati pana acum. Acest lucru te va face sa analizezi care iti sunt cu adevarat prioritatile si sa hotarasti ce conteaza cu adevarat pentru tine.

LEU

Vei avea parte de unele vizite absolut neasteptate azi din partea unor rude pe care nu le-ai mai vazut de mult timp. Desi la inceput iti faci unele probleme legate de acomodarea acestora, spre finalul zilei te vei relaxa alaturi de cei dragi si veti depana amintiri minunate.

FECIOARA

Ai nevoie de o pauza binemeritata dupa o perioada extrem de agitata, asa ca acum este momentul ideal pentru vacanta la care ai visat de mult timp. Te vei relaxa asa cum iti doresti, vei avea timp liber pentru a face exact ce-ti place si te vei bucura de viata.

BALANTA

Chiar daca este o perioada in care toate merg bine pe toate planurile, totusi simti nevoia unor mici shimbari in anumite contexte. Asa ca vei planui o vacanta romantica alaturi de persoana iubita pentru a iesi putin din rutina zilnica si vei incepe un proiect ambitios la locul de munca.

SCORPION

Vei avea parte de o reintalnire cu o persoana draga din trecutul tau, pe care nu ai mai vazut-o de multa vreme. Este momentul oportun pentru a afla noutatile din viata acesteia si a depana amintiri din vremurile bune. Vei afla unele lucruri care te vor uimi peste masura.

SAGETATOR

Familia iti va ocupa tot timpul in aceasta perioada, in mod special copiii, pentru ca este momentul sa-si ia zborul din cuib si, cu toate ca esti profund indurerata de acest lucru, este esential totusi sa le dai cele mai bune sfaturi pentru a incepe viata pe cont propriu cat mai bine posibil. Te vei obisnui curand cu acest lucru si te vei bucura de realizarile lor.



CAPRICORN

Apare o tensiune neasteptata in viata de cuplu, care declanseaza gelozia partenerului de viata si pe care va trebui sa o rezolvi cat mai repede cu putinta, pentru a nu se ajunge la conflicte mai mari. Ai parte de provocari si la locul de munca, unde apar situatii neasteptate, dar toate se vor rezolva pana la finalul zilei.

VARSATOR



Iti iei putin timp liber pentru a medita bine la pasii pe care ii vei urma in continuare, atat pe plan sentimental, cat si pe latura profesionala. Te vei sfatui si cu partenerul de viata pentru a lua cele mai bune decizii de comun acord si vei face o schimbare profesionala pe care o doresti de mult…

PESTI

Ai unele nelinisti care nu iti dau pace in ultima vreme si din aceasta cauza pari uneori distrasa si neatenta. Cel mai bine este sa clarifici sursa acestora si sa incerci sa le rezolvi cat mai repede cu putinta. Astfel, vei avea parte de linistea mult dorita si te vei bucura momentele minunate alaturi de cei dragi.