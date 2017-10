Horoscop 31 octombrie 2017 – Creativitatea este la cote maxime

BERBEC

Creativitatea este la cote maxime si va poate ajuta sa conturati ideea unui nou proiect profesional sau de afaceri la care va ganditi de ceva timp. Sunt favorizate activitatile intelectuale in general si cele care presupun intuitie si inspiratie artistica. Daca nu va odihniti mai mult, este posibil sa ajungeti la oboseala cronica.

TAUR

S-ar putea sa intampinati dificultati serioase in toate activitatile care necesita simt practic. Ar fi bine sa va limitati la chestiuni de rutina. In schimb, aveti sanse de reusita in activitatile care se bazeaza pe creativitate si inspiratie. Fiti atent si prudent in comunicarea cu cei din jur, fiindca exista riscul sa fiti gresit inteles.

GEMENI

Sunteti mai sensibil decat de obicei, ceea ce v-ar putea afecta relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Nu va bazati prea mult pe simtul practic si nu faceti nicio promisiune daca nu sunteti absolut sigur ca va puteti tine de cuvant. Ar fi bine sa va relaxati cu o activitate creativa.

RAC

Intrati in posesia unei sume de bani la care nu va asteptati. S-ar putea sa fie vorba de un ajutor financiar sau de un imprumut din partea unei rude. Oricat ati fi de entuziast, nu este cel mai bun moment pentru a face planuri de viitor, mai ales daca este vorba de cheltuieli si investitii. Ar fi bine sa va sfatuiti cu partenerul de viata si sa nu luati nicio decizie in graba.

LEU

Puteti sa va bazati pe intuitie. Contextul astral este favorabil rezolvarii unor probleme ce necesita creativitate si inspiratie. Daca aveti preocupari artistice, este momentul sa vi le puneti in valoare si sa va bucurati de aprecierile celorlalti. Un membru al familiei va solicita ajutorul intr-o problema de sanatate.

FECIOARA

Va faceti planuri in legatura cu un nou proiect profesional sau de afaceri. Este o zi buna pentru a gasi solutii originale, creative, dar nu si pentru demersuri concrete, tehnice. Sansele de reusita sunt mari, cu conditia sa aveti rabdare si sa fiti foarte atent la posibilele dificultati de natura birocratica.

BALANTA

Este posibil sa aveti dificultati de atentie si concentrare. Amanati activitatile importante si nu incepeti nimic nou, fiindca exista riscul sa faceti greseli costisitoare. La nevoie, puteti sa va bazati pe sfatul si ajutorul colegilor.

SCORPION

Sunteti cam confuz, indispus si fara chef de vorba. Nu este o zi buna pentru negocieri si discutii de orice fel. Ar fi bine sa amanati intalnirile de afaceri sau cu prietenii. Speculatiile sunt de evitat azi, fiindca riscul de pierdere este mult mai mare decat de obicei.

SAGETATOR

Din cauza contextului astral de azi, va puteti astepta sa aveti dificultati de concentrare. Daca aveti de rezolvat probleme profesionale complexe, ar fi bine sa le amanati sau sa apelati la ajutorul colegilor. In relatia cu partenerul de viata este un moment prielnic pentru a va manifesta mai clar afectiunea.

CAPRICORN

Se intrevede o zi relativ dificila in plan profesional, din cauza ca pragmatismul si eficienta sunt reduse. Ar fi bine sa amanati orice decizie importanta in afaceri sau la locul de munca, fiindca exista riscul sa faceti greseli de apreciere. Relaxati-va cu o activitate creativa sau artistica.

VARSATOR

O zi favorabila activitatilor creative, inovative. Aveti posibilitatea sa va puneti in valoare talentele artistice. Faceti cunostinta cu o persoana dispusa sa va sustina activitatea artistica. Sentimental, este un moment propice pentru discutii sincere si calme cu partenerul de viata.

PESTI

O intalnire de afaceri s-ar putea solda cu o dezamagire. Nu insistati, dar curand veti avea ocazia sa intoarceti situatia in favoarea dvs. Nu sunt recomandate speculatiile si orice alte actiuni riscante. Puteti petrece cateva ore placute in compania persoanei iubite. Nu este exclus sa faceti planuri pentru concediu.