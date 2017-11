Horoscop 3 noiembrie 2017 – Este un moment favorabil pentru a incepe o activitate noua

BERBEC

Faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales pe plan sentimental. Sanse de reusita la locul de munca sau in afaceri. Sunt favorizate si intalnirile cu prietenii. Nu va neglijati partenerul de viata. Sunteti nemultumit de situatia financiara, dar nu se intrevad motive serioase de ingrijorare.

TAUR

La locul de munca sau in afaceri se intrevede o zi agitata, cu numeroase probleme de rezolvat. Hotararea si autodisciplina va ajuta sa realizati tot ce v-ati propus. Profitati de aceasta conjunctura favorabila, pentru ca puteti avea realizari importante, atat in plan profesional, cat si din punct de vedere financiar.

GEMENI

Este un moment favorabil pentru a incepe o activitate noua si pentru a va asuma noi responsabilitati la locul de munca sau in afaceri. Puteti avea succes in activitati intelectuale si aveti ocazia sa va afirmati in societate. Sfaturile unei persoane mai in varsta din familie va pot fi foarte utile, dar ar fi bine sa tineti cont si de opiniile partenerului de viata.

RAC

Va simtiti in forma si aveti posibilitatea sa demarati o afacere impreuna cu o persoana apropiata. Acceptati sfaturile unei femei si ajutorul partenerului de viata. Aflati ca in scurt timp va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional sau de afaceri. Este posibil ca modificarea de program sa va indispuna, dar ar fi bine sa nu va descarcati nervii in familie.

LEU

Incasati o suma importanta la locul de munca sau de pe urma unei afaceri. Puteti sa va faceti planuri pentru o calatorie in interes propriu sau pentru o investitie pe termen lung. S-ar putea sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate, unde faceti cunostinta cu o persoana interesanta. Nu neglijati odihna.

FECIOARA

Este posibil sa cumparati un obiect de valoare pentru casa, cu ajutorul unei rude apropiate. La locul de munca sau in afaceri aveti ocazia sa rezolvati o problema delicata si sa fiti remarcat de superiori sau de parteneri. Evitati speculatiile financiare.

BALANTA

Sunteti in forma si aveti sanse sa duceti la bun sfarsit o activitate importanta, inceputa cu cateva zile in urma. Ar trebui sa inceapa sa apara roadele muncii depuse in ultima vreme. Nu este exclus sa obtineti beneficii materiale si sa va afirmati in societate. Fiti prudent si acordati mai multa atentie familiei si relatiei cu partenerul de viata.

SCORPION

Sunteti in forma si plin de energie si sunteti capabil sa rezolvati cu usurinta tot ce v-ati propus pentru azi. Puteti avea realizari importante in activitatea profesionala si in relatiile parteneriale. Dati dovada de mult tact in relatiile cu cei din jur. Ar fi bine sa luati in considerare sfaturile partenerului de viata.

SAGETATOR

Sunt sanse sa va faceti remarcat la locul de munca sau in afaceri, dar cu riscul sa atrageti invidia unor colegi sau parteneri. Persoana iubita v-ar putea reprosa ca dedicati prea mult timp activitatii profesionale. Cu calm si rabdare puteti detensiona atmosfera. Nu va lasati influentat de barfe si zvonuri.

CAPRICORN

Se pare ca sunteti in forma, atat fizic cat si mental. Aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus pentru azi, dar va sfatuim sa fiti prudent si sa nu va supraestimati capacitatea de efort. Relatiile cu partenerul de viata ar trebui sa fie armonioase. Aveti posibilitatea sa petreceti momente placute impreuna.

VARSATOR

Este o zi favorabila activitatilor profesionale sau afacerilor si aveti sanse sa va faceti remarcat in societate. Incheiati un contract avantajos. Aveti rabdare, pentru ca rezultatele vor aparea mai tarziu. Relatiile cu rudele si prietenii ar trebui sa decurga fara probleme.

PESTI

La locul de munca sau in afaceri va puteti astepta la aprecieri din partea superiorilor sau a partenerilor, dar nu este exclus sa provocati invidia unei persoane apropiate. Fiti prudent si nu spuneti chiar tot ce ganditi. Este momentul sa dati dovada de diplomatie. Faceti o scurta calatorie impreuna cu partenerul de viata.