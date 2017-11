Horoscop 28 noiembrie 2017 – Este posibil sa castigati nesperat de bine dintr-o afacere

BERBEC

Este posibil sa castigati nesperat de bine dintr-o afacere. S-ar putea sa vi se propuna o colaborare. Nu va grabiti sa o acceptati, fiindca riscati ca partenerul de viata sa va reproseze ca neglijati viata de familie. Spre seara sunt sanse sa va relaxati in compania unor persoane apropiate.

TAUR

Este posibil sa survina schimbari importante in activitatea profesionala si in plan social. La locul de munca sau in afaceri, superiorii sau partenerii va apreciaza ideile ingenioase. Participati la o intrunire cu persoane apropiate. Fiti cumpatat, ca sa nu aveti probleme de sanatate.

GEMENI

Sunteti intr-o forma intelectuala foarte buna, care va influenteaza favorabil relatiile cu cei din jur. Puteti avea succes in toate activitatile legate de familie si in afaceri. Pentru ca se anunta o zi incarcata, stabiliti-va clar prioritatile si organizati-va cat mai bine timpul. Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile partenerului de viata.

RAC

Daca in ultima vreme ati intampinat diverse dificultati in plan financiar si in viata sentimentala, ziua de azi poate reprezenta inceputul unei perioade favorabile pe mai multe planuri. Nu va sustineti opiniile cu insistenta, pentru ca riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur. Aflati ca in scurt timp va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional sau de afaceri.

LEU

Este posibil sa aveti realizari deosebite si neasteptate in plan social sau material. Profitati de contextul astral favorabil al zilei de azi, dar aveti rabdare si nu fortati norocul. Faceti o calatorie neplanificata, in interes personal, care va ofera prilejul sa obtineti un castig material. Fiti atent la acte si la bagaje, pentru ca exista riscul sa le pierdeti.

FECIOARA

Este posibil sa survina schimbari interesante, de natura sa va aduca multe satisfactii. Sunteti intr-o forma intelectuala foarte buna, iar capacitatea de comunicare este excelenta. Aveti sanse de succes in plan social si profesional. Aveti de luat o decizie importanta in ceea ce priveste relatiile sentimentale. Puteti sa va bazati pe intuitie.

BALANTA

Contextul astral de azi va este favorabil in toate domeniile, dar mai ales in plan profesional si in afaceri. Este posibil sa obtineti castiguri nesperate. Relatiile cu persoana iubita ar trebui sa fie foarte bune. Puteti face impreuna planuri de viitor pe termen lung. Pentru a nu tensiona relatiile cu familia, evitati discutiile in contradictoriu.

SCORPION

Este posibil sa survina evenimente neasteptate, care va dau programul peste cap. S-ar putea sa fiti anuntat in ultima clipa ca urmeaza sa fiti vizitat de rude sau prieteni din alta localitate. Pastrati-va calmul si fiti o gazda primitoare. O persoana mai in varsta din familie este dispusa sa va sprijine pentru demararea unei afaceri.

SAGETATOR

Daca vi se propune o colaborare, nu refuzati! Este posibil sa se dovedeasca avantajoasa. Puteti avea realizari importante in activitatea profesionala si in afaceri, cu efecte benefice asupra bugetului familiei. Nu neglijati odihna si acordati mai mult timp activitatilor relaxante.

CAPRICORN

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute, pentru rezolvarea unor probleme ale caminului. Dupa-amiaza este posibil sa va schimbati programul si sa dati o mana de ajutor unei persoane mai in varsta din familie. Pentru ca se intrevede o zi incarcata, stabiliti-va clar prioritatile.

VARSATOR

In plan profesional sau in afaceri, aveti sanse de succes la o intrunire cu persoane importante. Va puteti face remarcat prin ideile originale, ingenioase. Este o zi buna pentru a va consolida relatiile si pentru a va face noi prieteni. In relatia cu partenerul de viata, n-ar strica sa fiti mai flexibil.

PESTI

Este posibil sa vi se propuna un nou loc de munca sau asocierea intr-o afacere. Analizati cu atentie toate avantajele si dezavantajele, inainte de a lua o decizie. Ar fi bine sa cereti sfatul unei persoane cu experienta si sa va consultati cu partenerul de viata. Daca aveti de luat o decizie in legatura cu locuinta, va puteti baza pe intuitie.