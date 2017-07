Horoscop 28 Iulie 2017 – Legati o prietenie noua cu cineva

BERBEC

Viata voastra de zi cu zi este plina de nepravazut. Agenda voastra este deja arhiplina, aveti rezervate o groaza de intalniri amicale. Pe scurt, sunteti supraaglomerati. Va dati seama ca alegerea initiala a carierei a fost una gresita, ca mediul de lucru si relatiile cu colegii sunt nesatisfacatoare si doriti sa va reorientati cat de curand. Va aflati intr-o forma splendida, asa ca aveti posibilitatea de a face lucruri mari.

TAUR

Legati o prietenie noua cu cineva dintr-un semn de apa si aceasta persoana va va stimula creativitatea si flerul in cariera. Vei avea opinii corecte, dar si emotii puternice, stres si chiar niste vesti proaste. Sunteti indragostiti si nimic altceva nu conteaza. Veti gasi o spontaneitate si o prospetime de care cel iubit nu stia si se declara surprins.

GEMENI

Sunteti usor iritati, dar totul in jurul vostru arata roz. Chiar daca nu exista nicio primejdie in ceea ce priveste banii, este bine sa nu faceti cheltuieli mari sub efectul primului impuls. Trebuie sa aveti grija ca rivalii vosstri nu sunt nici blegi, nici prosti, deci, daca doriti sa-i eliminati, trebuie sa fiti mai vicleni decat ei.

RAC

Eforturile voastre au fost incununate de succes, iar rezultatele au depasit asteptarile voastre. Va place sa aveti control asupra viitorului vostru, asa ca puteti sa va relaxati, sa alungati toate gandurile negative sau ingrijoratoare.

LEU

Este bine ca inainte de a aborda afaceri noi sa priviti in jur si, inspirati de flerul vostru imbatabil, sa actionati. In loc sa fiti pesimisti, trebuie sa va bucurati de fericirea momentului. Aceasta atitudine va va ajuta sa va simtiti mai bine. S-ar putea sa intalniti o persoana importanta pentru viitorul vostru.

FECIOARA

Viata voastra inca mai este otravita de o poveste veche de dragoste. A venit timpul sa spargeti abcesul, caci constituie un obstacol care va perturba buna desfasurare a proiectelor si pe plan profesional si in cele de suflet.

BALANTA

Haideti, intotdeauna primul pas este mai greu! Dar, daca nu incercati, nu puteti castiga, iar acest lucru este valabil pe toate planurile. Aceasta zi nu ar putea fi mai armonioasa: veti radia de fericire, bucuria voastra de viata va fi chiar contagioasa pentru cei din jur.

SCORPION

Trebuie sa aveti mai multa grija de voi si trebuie sa va armonizati corpul si mintea. Alungati monotonia si plictiseala in cuplu, caci va pot otravi relatia. Indiferent daca aveti sau nu o cariera satisfacatoare, lucrurile se vor imbunatati cu siguranta daca veti fi increzatori.

SAGETATOR

Va faceti griji inutil intrebandu-va daca cel iubit este persoana potrivita. Ganditi-va ca s-ar putea sa stricati totul cu indoielile voastre, mai ales ca sunt nemotivate. La locul de munca trebuie sa pastrati viu spiritul de echipa, pentru ca proiectul la care ati muncit cu multa sudoare sa se materializeze.

CAPRICORN

Va concentrati pe confortul domestic, va imaginati modele noi pentru relatiile de familie. Putina creativitate va fi binevenita in relatiile sentimentale. Ar fi bine sa faceti miscare, caci sunteti prea sedentari si acest fapt are efecte negative asupra sanatatii fizice si mentale…

VARSATOR



Aveti impresia ca duceti pe umeri soarta lumii intregi. Grijile va zboara departe si sunteti greu de inteles pentru cei din jur. Coborati cu picioarele pe pamant si nu lasati pe altii sa decida pentru voi!

PESTI

Slabiciunea voastra este notorie. Nu vreti sa faceti niciodata primul pas, de teama unui esec. In dragoste sunteti mereu pe tusa si doar urmariti din umbra. Acum este momentul sa actionati, caci totul va este favorabil si nu veti regreta!