Horoscop 27 octombrie 2017 – Este posibil sa obtineti beneficii financiare

BERBEC

Nu semnati documente oficiale si nu luati decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur nu sunt de acord cu toate ideile dvs. Nu va lasati demoralizat si nu renuntati la planurile de schimbare! Ar fi bine sa acordati mai multa atentie activitatilor casnice. In plan sentimental totul ar trebui sa mearga bine. Partenerul de viata va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati.

TAUR

Inainte de amiaza este posibil sa aveti parte de cateva momente tensionate din cauza controverselor cu un coleg sau cu un partener de afaceri. Aveti sanse sa lamuriti totul destul de usor, daca va pastrati calmul. Ar fi bine sa petreceti seara in familie.

GEMENI

Este posibil sa fiti dezamagit din cauza anularii unei calatorii in interes profesional. Se pare ca este vorba doar despre o amanare, asa ca nu este cazul sa va indispuneti. Este o zi buna pentru a va ocupa de rezolvarea problemelor financiare ale familiei. Relatiile cu partenerul de viata parcurg o perioada favorabila.

RAC



Este posibil sa apara neintelegeri in relatia cu un coleg de munca ori cu un partener de afaceri. Daca discutati calm si dati dovada de diplomatie, puteti sa ajungeti la o solutie de compromis. Pentru a depasi momentele tensionate de azi este nevoie sa va inarmati cu rabdare.

LEU

Partenerul de viata v-ar putea reprosa ca nu acordati suficienta atentie problemelor familiei. Puteti sa detensionati destul de usor atmosfera, dand dovada de tact si intelegere. Este posibil sa constatati ca o afacere la care munciti de mult timp incepe sa dea rezultate.

FECIOARA

Persoana iubita va intelege gresit dorinta de a avea mai multa libertate de miscare. Pentru a evita o cearta, ar fi bine sa lamuriti neintelegerea fara sa va iesiti din fire. Chiar daca sunteti tentat sa petreceti seara impreuna cu prietenii, este bine sa dedicati familiei timpul liber de azi. Incercati sa pastrati echilibrul in relatiile cu cei dragi!

BALANTA

Este o zi buna pentru a face planuri pe termen lung in activitatea profesionala sau in afaceri. Aveti sanse sa gasiti solutii bune pentru a va imbunatati situatia financiara. S-ar putea sa fiti tentat sa petreceti mai mult timp cu prietenii, ceea ce risca sa provoace discutii aprinse in familie. Este important sa fiti mai atent cu partenerul de viata.

SCORPION

Daca va temperati spiritul critic, puteti avea reusite frumoase in plan profesional. Pentru a pastra armonia in relatiile cu prietenii si cu partenerul de viata, va trebui sa va pastrati calmul si sa fiti cat mai diplomat. O ruda mai va ofera un cadou surprinzator dar foarte util.

SAGETATOR

Aveti tendinta de a fi cam impulsiv si riscati sa ii jigniti pe cei din jur. Pastrati-va calmul, pentru ca riscati sa va alegeti cu probleme de sanatate. Incasati bani dintr-o activitate extraprofesionala. Sfatuiti-va cu familia inainte de a decide cum veti cheltui acesti bani, altfel riscati sa se ajunga la cearta. S-ar putea sa fie necesare anumite investitii in locuinta.

CAPRICORN

Este posibil sa nu fiti in apele dvs. si sa intampinati dificultati in relatiile cu cei din jur. Fiti cat mai prudent in afirmatiile pe care le faceti. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca nu veti duce niciuna la bun sfarsit. Aveti sanse sa va regasiti buna dispozitie si sa va simtiti bine in mijlocul familiei.

VARSATOR

Este posibil sa obtineti beneficii financiare cu prilejul unei calatorii. S-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana mai in varsta care va propune sa participati intr-o afacere. Bazati-va pe intuitie si nu va grabiti sa dati un raspuns. Cel mai bine ar fi sa va consultati cu partenerul de viata.

PESTI

S-ar putea sa fiti nevoit sa amanati plecarea intr-o calatorie iin interes profesional, din cauza unor neintelegeri cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Totul se poate lamuri destul de usor, cu conditia sa le explicati calm situatia. In plan sentimental se pare ca parcurgeti o perioada favorabila si relatiile cu partenerul de viata ar trebui sa decurga foarte bine.