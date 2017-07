Horoscop 27 Iulie 2017 – Balantele sunt intr-o forma de zile mari

BERBEC

Sunteti usor iritati, asa ca aveti grija la crizele de furie, caci ar putea avea consecinte nefericite. Este o zi favorabila proiectelor noi, deci puteti incepe sa stabiliti contacte noi, sa negociati. Cum faceti totul instictiv, aveti mari sanse sa vi se deschida toate usile. Adorati sa primiti sfaturi de la oamenii intelepti, frumosi la suflet, luand astfel decizii pozitive.

TAUR

Ingropati securea razboiului si mai acordati o sansa iubirii, caci sunteti foarte marinimosi. Este bine sa priviti in jur inainte de a aborda noi afaceri, sa va evaluati concurenta. Nu uitati ca viata este o reala cutie cu surprize!

GEMENI

Acum este momentul potrivit sa va puneti in valoare talentele, caci veti avea la indemana toate mijloacele sa va imbunatatiti situatia profesionala si materiala. In dragoste… aveti o revelatie: orice sfarsit este un nou inceput!

RAC

Ar fi cazul sa puneti niste bani deoparte. Niciodata nu sunteti atenti la cat cheltuiti si de multe ori va depasiti bugetul. Sunteti increzatori in ideile pe care vreti sa le transpuneti in practica, ceea ce va ofera increderea de a merge mai departe. Nimeni nu va crede cand spuneti ca nu va pasa daca gasiti dragostea adevarata. Cu totii stim ca sunteti romantici incurabili!

LEU

Sunteti capabili sa realizati lucruri marete doar cu banii de buzunar. Asteptati cu nerabdare sa oferiti inelul de logodna. Ati pregatit momentul cu multa atentie, dar mai ales cu dragoste. Pentru nativii din zodia Leu totul merge perfect.

FECIOARA

Aveti o gramada de lucruri de finalizat la birou si sefii se bazeaza pe tine. Va suflecati manecile si gata! Ii eclipsati pe toti cei din jurul vostru! La sfarsitul zilei de munca primiti un bonus binemeritat: o cina romantica.

BALANTA

Vreti relatii solide, reale, durabile si de incredere. Cam pretentiosi, nu? Sunteti intr-o forma splendida, de zile mari, si asta nu trece neobservat. Sefii si partenerii va vor aprecia!



SCORPION

Oameni si sentimente noi vor tranzita viata voastra si va vor da un nou impuls. Sunteti intr-o forma trasnet, este suficient doar sa cereti ceva si nimeni nu va refuza nimic, caci energia si perseverenta voastra fac imposibil acest lucru.

SAGETATOR

Nu uitati, orice problema are o solutie. Mai mult dialog este benefic relatiilor si este esential sa va clarificati interesele, valorile si preferintele pe care le aveti. Nu fiti invidiosi pe cei ce castiga ceva banuti in plus prin munca asidua!

CAPRICORN

Este momentul sa alungati fantomele trecutului si sa va gasiti drumul in viata. Aveti o energie debordanta, dar este bine sa va imblanziti instinctele din cand in cand si sa puneti frana, nu totul merge pe repede inainte.

VARSATOR



Va ganditi ca sexul e benefic pentru sanatate, caci impiedica aparitia unor probleme cardiace si chiar anumite tipuri de cancer. Dar, fata de senzatiile intense pe care le ofera, va sperie gandul ca cineva iti va invada cuibusorul. Asta e, exista avantaje si dezavantaje!

PESTI

Sunteti fericiti, aveti solutii la orice, proiectele voastre sunt pe calea cea buna, succesul este sigur. Aveti idei originale si creative, dar trebuie sa gasiti persoanele care sa va inteleaga dorintele si sa aiba incredere in voi si in reusita voastra…