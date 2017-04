Horoscop 25 aprilie 2017 – Pluto sextil Chiron aduce, pe termen lung, progres personal

BERBEC

Ceva extraordinar ce vi s-a intamplat in octombrie anul trecut in domeniul profesional isi exercita influenta incepand de azi. Este momentul sa incepeti sa aruncati din balastul ce va impiedica sa progresati.

TAUR

Trebuie sa iesiti din zona de confort, suficient cat sa obtineti ceea ce v-ar face viata mai usoara, mai placuta, mai cum o visati. Pentru asta trebuie sa iesiti la evenimente, sa va intariti relatiile.

GEMENI

Aveti un simt deosebit sa depistati ceea ce poate aduce beneficii constante, chiar daca nu mari la inceput. Nu trebuie sa presati, sa grabiti nimic. Totul va intra pe fagas la momentul oportun.

RAC

Magnetismul vostru este vindecator atat pentru voi cat si pentru cei din jur, care se simt atrasi ca de un magnet. Fie ca vorbiti – si aveti un apetit de zile mari -, fie ca faceti ceva, puterea si controlul sunt in mainile voastre.

LEU

O vreme excelenta pentru cercetare, ce va ajuta sa progresati in cariera. Deveniti parca mai intelepti ca niciodata, iar colegii, prietenii, asociatii cauta sfatul vostru. Si pasiunea pentru o persoana primeste un mare impuls.

FECIOARA

Interactiune pasionala cu o persoana speciala. De azi incepeti sa reevaluati proiectele si sa va restabiliti prioritatile. Capatati curaj in a va atinge obiectivele. Sfaturi intelepte va conduc spre descoperiri in dragoste si in proiecte creative.

BALANTA

Familia, casa, radacinile, sunt in centrul atentiei voastre. Aveti toate datele ca sa rezolvati orice problema in aceste domenii, abordandu-le direct si fara teama care v-a facut sa le tot amanati.

SCORPION

Chiron va face extrem de capabili sa rezolvati orice problema cu persoana iubita sau cu copiii, folosind cuvintele potrivite si un ton bland. Este o zi excelenta pentru a comunica proiecte si a capata sustinere.

SAGETATOR

Dobandirea confortului la domiciliu este telul suprem. Daca nu aveti „cuibusorul” asa cum vi-l doriti, nici la serviciu nu dati randamentul pe care il doresc sefii. Confortul domestic implica o investitie si va mobilizati sa faceti rost de bani.

CAPRICORN

Pluto in semnul vostru zodiacal se armonizeaza cu Chiron in sectorul comunicatiilor. Influenta acestui aspect astral se manifesta in iuteala si curajul cu care luati decizii mature cu privire la probleme complicate.

VARSATOR

Incepeti sa va folositi talentele si resursele pentru a promova in cariera. Vi se recunoaste perseverenta in atingerea obiectivelor si pasiunea cu care lucrati, ceea ce va recomanda pentru proiecte curajoase.

PESTI

Apelati la ajutorul prietenilor sau asociatilor pentru ca nu puteti trece singuri de obstacolul ivit in cariera. Aveti un caracter puternic, ceea ce emana incredere, astfel putand obtine ajutorul dorit.