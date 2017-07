Horoscop 24 iulie 2017 – Azi, va merge foarte bine la toate intalnirile unde va duceti

BERBEC

Sunt ceva reparatii de facut prin casa. Ar fi cazul sa va apucati de treaba cat mai urgent, altfel veti avea discutii cu partenerul de viata. Incercati sa evitati o cearta pentru a nu va strica toata ziua. E posibil sa primiti bani.

TAUR

Azi, va merge foarte bine la toate intalnirile unde va duceti. Aveti mai multe probleme de rezolvat ca de obicei, dar cu multa rabdare veti reusi sa le finalizati. Bazati-va pe intuitie si totul va fi bine.

GEMENI

Aveti succes in tot ceea ce v-ati propus sa faceti pentru casa, dar aveti mare grija sa si terminati tot ceea ce incepeti. E posibil sa primiti o suma de bani de pe urma unei colaborari si sa incepeti sa va faceti planuri de cumparaturi.



RAC

Vreti sa faceti unele schimbari in viata dumneavoastra. S-ar putea sa aveti ocazia sa cunoasteti unele persoane importante, cu care veti demara o afacere impreuna. Incercati sa tineti cont si de parerea partenerului de viata.

LEU

In ultima vreme, treburile nu au mers asa cum v-ati fi dorit. Incercati sa nu va lasati prada dezamagirii. Este o perioada un pic mai grea, dar nu trebuie sa va faceti griji, cat de curand lucrurile se vor aseza.



FECIOARA

Sunteti coplesit de treburile care s-au cam strans. Pastrati-va calmul si concentrati-va doar pe problemele urgente. Ar trebui sa tratati totul cu mai multa relaxare. Si daca sunteti tentat sa cheltuiti, poate ca ar fi bine sa fiti mai chibzuit.

BALANTA

V-ati propus sa faceti niste modificari prin casa, dar aveti grija sa nu va inhamati la prea multe treburi deodata, ca s-ar putea sa nu le duceti la bun sfarsit pe toate. Tineti cont si de parerile celor apropiati.

SCORPION

Incercati sa faceti o schimbare si in privinta relatiilor sentimentale. E cazul sa lasati in urma tot ceea ce n-a mers si s-o luati de la capat. Mare grija la locul de munca sa nu depasiti anumite limite si nu provocati discutii in contradictoriu.

SAGETATOR

Ar fi bine sa va puneti serios pe treaba, caci nu va mai vedeti capul de cate aveti de facut. Poate ca ar fi bine sa nu va planificati prea multe, s-ar putea sa nu reusiti sa faceti tot ce va propuneti. Nu va neglijati familia!

CAPRICORN

S-ar putea ca o cunostinta sa va propuna o colaborare. Nu este de refuzat. Veti avea sansa sa va redresati bugetul familiei. Este posibil sa achizitionati un obiect dupa care ravneati de mai multa vreme.

VARSATOR



Aveti foarte mult de lucru si va dedicati intru totul muncii. Ar fi bine sa va stabiliti inca de la inceputul zilei prioritatile. Se pare ca azi intervin cheltuieli neprevazute. E cazul sa mai iesiti din starea asta tensionata si sa va mai relaxati.

PESTI

Progresati considerabil pe plan financiar. Azi puteti pune in practica planurile unei noi afaceri. Vreti sa fiti independent si ati putea isca discutii aprinse in sanul familiei. Fiti mai diplomat si sa nu refuzati comunicarea cu apropiatii.