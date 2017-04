Horoscop 24 aprilie 2017 – Azi va surade norocul!

Finul lui Ponta, sef la Justitie!

DEZVALUIRI

La cate „blaturi” pe Justitie am asistat in ultimii ani, inclusiv intre rivali politici de moarte, aproape ca nimic nu ne-ar mai putea mira atunci cand vine vorba de coabitarile de-a dreptul halucinante care au loc pe acest minister atat de greu incercat.