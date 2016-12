Horoscop 23 decembrie 2016 – Puneti-va in ordine toate ideile

BERBEC

S-ar putea sa mergeti la un eveniment, unde va intalniti cu mai multi prieteni. O sa primiti un cadou de care o sa va bucurati foarte tare de la cineva drag voua. Dragostea pluteste in aer, iar relatia cu partenerul de viata este una deosebita. Se anunta un weekend plin de romantism, presarat cu clipe minunate alaturi de cei apropiati. E posibil sa iesiti din cotidian si sa plecati intr-o excursie.

TAUR

Din punct de vedere financiar, traversati o perioada nu prea grozava, cu foarte multe piedici. Poate ar fi cazul sa faceti unele schimbari in viata dumneavoastra, poate vi se schimba si norocul. S-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana care va avea o influenta pozitiva asupra persoanei voastre. Cine stie poate o fi vorba despre dragoste la prima vedere. Dar aveti grija inainte de a lua o decizie.

GEMENI

Popularitatea dumneavoastra e in crestere la locul de munca. Va puteti mandri cu abilitatea cu care comunicati cu cei din jur. Puteti profita de aceasta conjunctura. E o zi favorabila negocierilor, interviurilor de angajare sau intalnirilor de afaceri. Grija mare la tendinta de a incepe mai multe activitati deodata, ca s-ar putea sa nu puteti sa le terminati. Aveti parte de mici castiguri financiare.

RAC

Traversati o perioada destul de imbelsugata si lucrati in continuare pentru rotunjirea veniturilor. Sunt sanse mari de castig la locul de munca, poate e vorba despre vreo prima. Va veti simti foarte bine in preajma persoanelor tinere, cu care comunicati foarte bine. Aveti ganduri serioase de a schimba ceva, de a scapa de rutina. Puteti demara un proiect mai vechi. Totul e sa fiti atenti la cheltuieli!

LEU

Nu e timpul propice pentru a face investitii. Treburile nu prea merg asa cum v-ati fi asteptat. Traversati o perioada cam agitata la locul de munca, colegii nu prea sunt de acord cu ideile voastre.De preferat sa evitati discutiile in contradictoriu. In schimb, compensati pe plan sentimental, relatia cu partenerul de viata este una foarte buna, care cat de curand va trece intr-o noua etapa.

FECIOARA

Azi, intervin tot felul de schimbari ale programului. Incercati sa va concentrati mai mult, faceti-va cat mai bine inteles pentru a nu incurca lucrurile. Din cauza lipsei banilor, s-ar putea sa fiti nevoit sa renuntati la un proiect. E posibil sa incepeti o relatie de care nu prea sunteti mandru, poate e vorba doar de o aventura. Evitati pe cat posibil barfele la locul de munca. Nu neglijati odihna!

BALANTA

Organizati-va cat mai mult timpul intre familie si serviciu. Aveti de facut mai multe drumuri pentru a rezolva o problem mai veche si probabil veti fi nevoit sa scoateti mai multi bani din buzunar. Exista posibilitatea sa pierdeti niste bani. S-ar putea sa primiti niste vesti, care va vor pune pe ganduri. Daca in ultima perioada n-ati mai trecut pe la medic pentru o consultatie de rutina, ar fi cazul sa nu mai amanati.

SCORPION

Va indeletniciti cu activitati intelectuale si aveti o dorinta nebuna de a va afirma la locul de munca. Comunicati foarte usor cu cei din jur si aveti succes pe plan profesional. S-ar putea ca seful sa remarce ideile dumneavoastra si sa fiti propus pentru avansare.In weekend, e posibil sa plecati intr-o calatorie, mai de mult planificata, impreuna cu familia pentru a va vizita niste rude mai indepartate.

SAGETATOR

Nu sunteti intr-o pasa prea buna. Evitati pornirile de furie asupra celor din jurul dumneavoastra. Ar trebui sa aveti mai multa incredere in propriile forte. Pot avea loc schimbari benefice in relatiile cu cei de la locul de munca. E posibil sa cunoasteti o persoana care va va cadea cu tronc si care va va ajuta foarte mult sa demarati o activitate noua. In weekend, incercati sa va odihniti mai mult.

CAPRICORN

In ultima zi din saptamana oboseala isi spune cuvantul. Evitati deciziile importante si activitatile care necesita mai multa concentrare. Poate ar fi bine sa va ocupati doar de activitatile de rutina, cele stresante lasati-le pentru saptamana viitoare. Nu mai fiti atat de incapatanat si dati atentie mai multa si sfaturilor venite de la apropiati. La sfarsitul saptamanii, va veti recapata buna dispozitie.

VARSATOR

Va incepeti ziua plin de energie si idei, evitati pe cat posibil discutiile in contradictoriu la locul de munca. Sunteti apreciat de catre colegi, dar si de sef. E posibil sa incasati o suma importanta in urma incheierii unui proiect. Aveti grija ce investitii va propuneti sa faceti. In zilele libere incercati sa va relaxati mai mult, poate ar fi bine sa va petreceti weekendul impreuna cu cei dragi.

PESTI

Situatia financiara nu prea va satisface, dar azi se intrevad niste castiguri. Traversati o perioada putin mai aglomerata ca de obicei, unele sarcini s-ar putea sa va puna la incercare aptitudinile, dar sunteti ambitios si aveti suficienta energie pentru a rezolva tot ceea ce v-ati propus. Incercati sa nu achizitionati lucruri de care nu aveti cu adevarat nevoie. Comunicati mai mult cu partenerul de viata.