Horoscop 22 noiembrie 2017 – Sunteti plin de energie si aveti cateva idei ingenioase

BERBEC

Sunteti plin de energie si aveti cateva idei ingenioase. Puteti avea succes in afaceri si calatorii, in sustinerea examenelor si in cultivarea relatiilor sociale. Aveti o intalnire neasteptata, in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul pentru ziua urmatoare. Ar fi bine sa evitati hotararile pripite, care ar putea sa tulbure armonia din familie.

TAUR

Se intrevede o zi incarcata. Ca sa puteti rezolva tot ce v-ati propus pentru azi, organizati-va timpul cat mai eficient. Farmecul personal va poate ajuta sa rezolvati intr-o maniera diplomatica o situatie tensionata. Daca sunteti in cautarea unui nou loc de munca, astazi aveti sanse mari sa il gasiti.

GEMENI

Puteti obtine beneficii materiale importante, cu conditia sa va temperati spiritul critic. Ar fi bine sa dati dovada de stapanire de sine in discutiile cu prietenii si cu partenerul de viata, pentru a evita conflictele. S-ar putea sa primiti vizita unei persoane apropiate care va da o veste buna in legatura cu o calatorie.

RAC

Dificultatile financiare cu care v-ati confruntat in ultima vreme va ofera o motivatie suplimentara pentru a munci cu perseverenta. La locul de munca sau in afaceri sunt sanse sa aveti realizari importante, care va vor aduce in curand si satisfactii materiale. Chiar daca va simtiti in forma si plin de energie, fiti prudent si nu neglijati odihna.

LEU

Azi sunt favorizate calatoriile in interes profesional sau de afaceri. Aveti ocazia sa rezolvati o problema sentimentala care va framanta de ceva timp. Pe plan financiar, se pare ca parcurgeti o perioada mai dificila. Aveti rabdare, fiindca sunt sanse ca situatia sa se imbunatateasca in curand.

FECIOARA

Aveti sanse de succes intr-o activitate extraprofesionala, datorita colaborarii excelente cu o persoana apropiata. S-ar putea sa vi se ofere ocazia unei investitii profitabile. Pentru a reduce riscurile, ar fi bine sa va sfatuiti sau chiar sa va asociati cu o persoanaa apropiata care are experienta in domeniu. Este posibil sa aveti de luat o decizie in legatura cu o calatorie pe care v-ati planificat sa o faceti.

BALANTA

Este un moment favorabil pentru a incepe sa puneti in aplicare un proiect menit sa va ajute sa va afirmati in plan profesional. Sunt sanse sa obtineti si beneficii materiale, cu conditia sa aveti rabdare. Relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri ar trebui sa fie foarte bune. Profitati de acest context favorabil, dar nu fortati lucrurile si aveti rabdare.

SCORPION

In plan profesional sau in afaceri este o zi buna pentru a va ocupa de probleme delicate. Aveti sanse sa finalizati o lucrare inceputa cu mai mult timp in urma. Astazi puteti rezolva mai usor decat de obicei diverse probleme de natura financiara. Aveti grija sa va respectati promisiunile!

SAGETATOR

Aveti ocazia sa va afirmati in societate si sa obtineti castiguri financiare. La locul de munca sau in afaceri este foarte posibil sa fiti apreciat de superiori sau de parteneri pentru ingeniozitatea si ambitia de care dati dovada. Nu puneti la suflet barfele unei femei din anturaj.

CAPRICORN

Este posibil sa aflati ca va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional sau de afaceri. Este o zi buna pentru negocieri, pentru prezentarea unor proiecte noi si pentru activitati de promovare a produselor sau serviciilor proprii. A doua parte a zilei este favorabila intrunirilor cu persoane apropiate. Profitati de ocazie, pentru ca sunt sanse sa va faceti noi prieteni.

VARSATOR

Azi s-ar putea ivi ocazia de a obtine venituri suplimentare dintr-o colaborare. Aveti posibilitatea sa finalizati o lucrare dificila, cu mai putin efort decat v-ati asteptat. Evitati speculatiile de orice fel. In caz contrar, riscati sa pierdeti mult.

PESTI

Daca vi se propune un nou loc de munca, nu va grabiti sa refuzati. Sansa este de partea dvs. Este posibil ca o persoana apropiata sa va sugereze o idee buna pentru activitatea profesionala sau pentru afaceri. Ar fi bine sa o discutati si cu partenerul de viata. Seara este favorabila intrunirilor cu prietenii.