Horoscop – 22 august 2017 – Sunteti plin de energie si puteti realiza tot ceea ce v-ati propus

BERBEC

Contextul astral al zilei de azi este favorabil schimbarilor pe care v-ati propus sa le faceti la locul de munca sau in afaceri. Relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri ar trebui sa decurga fara probleme. Este un moment bun pentru a incheia contracte si pentru a semna documente importante. Va sfatuim sa aveti rabdare pana cand vor aparea rezultatele eforturilor depuse in ultima vreme.

TAUR

Sunteti plin de energie si puteti realiza tot ceea ce v-ati propus pentru azi. Aveti posibilitatea sa obtineti castiguri materiale si sa va afirmati in plan social. Relatiile cu partenerul de viata si cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune. Se pare ca sunteti predispus la probleme digestive, asa ca este indicat sa fiti cumpatat si sa evitati excesele alimentare.

GEMENI

In prima parte a zilei sunteti plin de energie si capabil de efort fizic sustinut. Ar fi bine, totusi, sa nu va supraestimati fortele, pentru ca altfel riscati sa aveti probleme de sanatate. Dupa-amiaza se intrevede o intrunire cu persoane apropiate. Va sfatuim sa evitati discutiile aprinse cu partenerul de viata.

RAC

La locul de munca sau in afaceri aveti idei ingenioase, apreciate de colegi sau de parteneri. Se pare ca sunteti in forma fizica si intelectuala excelenta si puteti sa rezolvati probleme dificile, pe care le-ati amanat pana acum. Situatia financiara ar putea sa nu fie foarte buna, dar sunteti perseverent si aveti sanse mari sa va redresati in scurt timp.

LEU

Contextul astral al zilei este favorabil investitiilor si inceperii unei noi afaceri. De asemenea, este o zi buna pentru calatorii si pentru intalniri romantice. Daca vi se propune o colaborare, va sfatuim sa o analizati cu atentie si sa nu va grabiti sa o refuzati. Este recomandabil sa evitati speculatiile de orice fel.

FECIOARA

Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dumneavoastra, mai ales in plan social si sentimental. Astazi sunt favorizate relatiile de parteneriat, intalnirile de afaceri si investitiile pentru camin. Va sfatuim sa va organizati cat mai bine timpul si sa tineti cont de sfaturile partenerului de viata. Seara este posibil sa primiti o veste buna de la o persoana apropiata.

BALANTA

Puteti avea o reusita importanta cu prilejul unei scurte calatorii in interes profesional sau de afaceri. Va sfatuim sa aveti rabdare si sa evitati discutiile in contradictoriu cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Dupa-amiaza aveti posibilitatea sa rezolvati o problema sentimentala mai veche. In plan financiar nu se intrevad probleme deosebite.

SCORPION

Este posibil sa fiti nevoit sa va modificati programul de mai multe ori, dar schimbarile par sa fie in avantajul dumneavoastra. Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana cu experienta, care va poate ajuta sa incepeti o activitate profitabila. Este sa va consultati cu partenerul de viata si sa evitati speculatiile.

SAGETATOR

In prima parte a zilei este posibil sa primiti o suma de bani pe care o asteptati de ceva vreme. Ar putea fi vorba despre un credit pe care l-ati solicitat mai demult sau despre recuperarea unei datorii. Astazi sunt favorizate planurile de viitor si investitiile pe termen lung. Ar fi bine sa va menajati sanatatea si sa va odihniti mai mult.

CAPRICORN

Este posibil sa intampinati mici dificultati financiare, dar sunteti capabil sa le depasiti destul de usor. Parcurgeti o perioada favorabila creativitatii. Ingeniozitatea si originalitatea va pot aduce un succes neasteptat in plan social. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie persoanelor mai tinere din familie!

VARSATOR

In prima parte a zilei, o persoana apropiata v-ar putea propune sa va implicati intr-o afacere recenta, care se anuna profitabila. Analizati cu atentie situatia, pentru ca sunt sanse sa obtineti beneficii importante. Este o zi buna pentru a face progrese importante intr-un proiect dificil, la care lucrati de mult timp. Dupa-amiaza aveti ocazia sa rezolvati o problema de natura sentimentala.

PESTI

Se intrevede o zi dificila, cu multe probleme de rezolvat, dar sunteti in forma excelenta si capabil sa realizati tot ce v-ati propus. Situatia financiara ar putea sa nu fie prea buna. Nu este cazul sa va ingrijorati, este trecatoare. Tineti cont de opiniile partenerului de viata.