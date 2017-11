Horoscop 21 noiembrie 2017 – Astazi sunt favorizate relatiile cu persoana iubita

BERBEC

Aveti sanse de reusita in plan profesional si in activitatile casnice. Schimbarile pe care intentionati sa le faceti pot fi bine primite daca aveti grija sa cereti si parerea celor din jur. Nu faceti exces de zel asumandu-va prea multe responsabilitati, pentru ca exista riscul sa nu le faceti fata. In a doua parte a zilei este posibil sa va inttlniti cu o persoana deosebita.

TAUR

Nu este o zi prea buna pentru intalniri cu prietenii si nici pentru afaceri. Cei din jur ar putea sa nu va inteleaga corect dorinta de schimbare. In plan sentimental, este de asteptat ca lucrurile sa aiba o evolutie pozitiva. Aveti grija sa nu neglijati problemele profesionale.

GEMENI

Este posibil sa va intalniti cu o cunostinta cu care nu v-ati vazut de mult timp si sa fiti invitat la o reuniune. In plan sentimental ar fi bine sa nu lasati neintelegerile si tensiunile sa se acumuleze. Este momentul sa fiti onest si sa recunoasteti unde ati gresit.

RAC

Aveti posibiltatea sa faceti o schimbare benefica in relatia cu persoana iubita. In a doua parte a zilei s-ar putea sa participati la o intrunire cu persoane apropiate. Aveti grija sa nu monopolizati conversatia! Evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie.

LEU

Sunteti in forma si dispus sa va asumati o serie de riscuri pentru a rezolva cateva probleme legate de camin. Partenerul de viata va sustine. Aveti posibilitatea sa incheiati contracte avantajoase si sa faceti investitii inspirate, dar fiti prudent. Este posibil sa primiti o veste buna de departe.

FECIOARA

Este o zi buna pentru a face schimbari in casa. Puteti sa incepeti lucrari de reparatii, reamenajari, zugravit etc. La nevoie, puteti sa apelati la ajutorul prietenilor. S-ar putea ca o persoana mai in varsta sa va enerveze cu sugestiile sale insistente si sa ajungeti la discutii aprinse.

BALANTA

Ar fi bine sa nu va faceti un program strict pentru azi, fiindca este putin probabil sa il puteti respecta. Inainte de amiaza s-ar putea sa aveti de alergat pentru a rezolva o problema a partenerului de viata. Este un moment propice pentru a va ocupa de problemele financiare ale familiei. Puteti sa va bazati pe intuitie.

SCORPION

Aveti idei ingenioase, pe care ar fi bine sa le discutati cu cei apropiati. Este o zi buna pentru a face planuri in privinta unei investitii. O ruda mai in varsta v-ar putea face o surpriza placuta, oferindu-va sprijin financiar si moral. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie partenerului de viata.

SAGETATOR

Sunteti preocupat de problemele profesionale si aveti tendinta sa neglijati relatia cu persoana iubita. Nu este o zi buna pentru afaceri, fiindca exista riscul sa suferiti o pierdere importanta. Limitati-va la activitati de rutina si odihniti-va mai mult.

CAPRICORN

La locul de munca sau in afaceri, astazi nu este indicat sa va implicati in activitati importante. Amanati eventualele negocieri sau planuri de viitor privind investitiile. Ar fi bine sa petreceti seara impreuna cu partenerul de viata.

VARSATOR

Contextul astral al zilei este favorabil Varsatorilor in plan profesional si in afaceri. In prima parte a zilei va simtiti in forma si aveti convingerea ca nimic nu va poate sta in cale. Va incurajeaza si faptul ca relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri sunt foarte bune.

PESTI

Chiar daca aveti multe probleme de rezolvat azi, puteti fi optimist. Este de asteptat sa fiti intr-o forma excelenta si aveti sanse mari sa realizati tot ce v-ati propus. Este posibil sa intampinati dificultati in comunicarea cu colegii sau cu partenerii de afaceri, asa ca va sfatuim sa va exprimati cat mai clar si sa va asigurati ca ceilalti va inteleg corect. Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale!