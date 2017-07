Horoscop 21 iulie 2017 – Ziua de astazi se arata favorabila

BERBEC

Nativii din Berbec simt nevoia de o schimbare astazi. Daca pana mai ieri se auzea Dean Martin in surdina, schimba placa si din casele lor rasuna Bon Jovi. Sa fie vina caldurii? Keep up the good job!

TAUR

Ziua de astazi se arata favorabila pentru cei care isi cauta de mult timp un loc de munca. Trebuie totusi sa te arati cumpatat/a, fiindca nu tot ce zboara se mananca si nu orice contract e cel care-ti asigura drumul catre fericire. Acorda atentie la ce semnezi si nu te grabi! Graba intotdeauna strica treaba!

GEMENI

Pe cat de duala esti, pe atat de serioasa te arati in ceea ce priveste intalnirea pe care ti-ai programat-o pentru diseara. Ai grija, nu e o perioada tocmai favorabila pentru a ti se frange inima. Daca nu ai mai avut o relatie stabila de multa vreme, nici nu o vei avea in perioada urmatoare, fiindca obiceiurile vechi ale Gemenilor nu se schimba peste noapte. Sub tine zace acelasi lup, dar cu un alt cojoc.

RAC

In prima parte a zilei nu ai parte de liniste, dar spre final lucrurile se imbunatatesc si primesti si cateva complimente din partea celor dragi. Accepta-le cu zambetul pe buze si mergi mai departe!



LEU

In sfarsit s-a hotarat sa se schimbe ceva in relatia dintre voi doi. Ar trebui sa mai cochetezi din cand in cand cu toleranta. Nu-l mai bate la cap, nu-i mai reprosa nimic macar o zi si vezi ce se intampla.

FECIOARA

Astazi ai parte de multe oportunitati, e momentul ca lucrurile sa se aranjeze de la sine. S-a zis cu nodurile in gat si lacrimile pe care nu le-ai aratat nimanui.

BALANTA

Ai mari sanse sa te indragostesti astazi. Ar trebui sa acorzi atentie tipilor din metrou, de pe strada, din autobuz, de la chiosc, nu stim de unde sare iepurele si cum incepe o poveste mai ceva ca-n Grease.

SCORPION

Ar trebui sa te opresti din tot ce faci, sa tragi o gura de aer proaspat in piept si sa incerci niste autoanaliza. Pai, se poate? N-ai obosit sa tot critici ce e in jurul tau si pe tine sa nu te vezi? Renunta la aceleasi argumente obosite. Haide, ia o pauza!

SAGETATOR

In ultima vreme, cele mai mari probleme ale tale sunt scenariile pe care ti le faci singura si in care incepi sa crezi. Mai bine acorda-ti tie toata atentia asta, prin care te inchipui inselata in diferite circumstante, si fa-ti o ceasca de ceai de menta.

CAPRICORN

O cam dai in bara la interviuri, iar prin buzunare sufla vantul. Motiveaza-te putin si fa cateva exercitii, te vor linisti; dupa ce te linistesti, vei gasi solutiile tuturor problemelor si nu vei da peste si mai multe probleme.

VARSATOR



Ti-ai cam luat-o in cap, insisti si insisti, vezi ca nu merge, continui sa insisti. Opreste-te, coboara-ti capul din nori, inceteaza sa te mai gandesti la lucruri irealizabile. Gata? Suntem prezente, in sfarsit? Ia o carte buna, scrie in jurnal, lasa-l sa plece…

PESTI

Uneori e mai bine doar sa iti continui drumul, fara sa te uiti inapoi. Schema e simpla, cazi, te ridici, cazi iar, te ridici, asa-i pe toate planurile. Dupa ultimul sut dat optimismului tau, ai inaintat si mai mult. Deconecteaza-te de la tot si acorda-ti niste timp. Pare ca-l meriti!