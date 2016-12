Horoscop 21 decembrie 2016 – Puneti-va in ordine toate ideile

BERBEC

Noi idei se contureaza. Alocati-le mai mult timp! Verificati-va platile taxelor si impozitelor, sa nu luati vreo amenda asa, de sfarsit de an. Eforturile depuse peste an incep sa dea rezultatele scontate.

TAUR

Sunteti trasi in mai multe directii, dar noi va sfatuim sa terminati mai intai ceea ce ati inceput. Oarecum, sunteti la mila planetei Venus, care va indruma mai degraba spre placeri, decat spre lucruri utile.

GEMENI

Este mai bine daca in aceasta perioada a anului v-ati odihni mai mult. Calatoriile pe distante mici, cu cheltuieli limitate, va vor incarca bateriile. Bugetul e stabil, asa ca nu trebuie sa va faceti griji!

RAC

Doriti sa aratati mai importanti, mai atragatori si mai destepti. Incercand sa faceti asta, veti constata ca lumea exterioara este mult mai dificila decat ati crezut. In sensul ca va veti atrage dusmanii.

LEU

Nativii din Leu tind, cateodata, sa puna la indoiala anumite lucruri „abstracte”, ce tin se sferele nevazute ale lumii. Cei incapatanati, care nu vor tine cont de astre, ar putea sa regrete asta ani de zile.

FECIOARA

Retineti ca ideiile voastre ciudate, misterioase, emana o putere care va face unici. Lumea va va asculta. Insa, nu va neglijati sanatatea! Protejati-va articulatiile, posibile dureri reumatismale sau artritice.

BALANTA

Va luptati din rasputeri cu nevoia de a sparge rutina. Numai sa nu ramana o lupta interioara, fara actiuni decisive. Nu de alta, dar pe urma o sa pierdeti vremea gandindu-va cum ar fi fost daca ati fi facut aia si ailalta!

SCORPION

Creativitatea este cea care va caracterizeaza acum, numai ca e in surplus! Adica, aveti prea multe idei care vi se par grozave si nu stiti la care sa va opriti mai intai. Aflati repede, ca va trece!

SAGETATOR

Sunteti gata sa va sacrificati stabilitatea financiara ca sa va construiti calea voastra in profesie. Acest lucru demonstreaza ca aveti o strategie solida, de reusita careia sunteti convinsi. Mergeti inainte!

CAPRICORN

Simtiti cum cresc in voi abilitatile de lider. Trebuie sa aveti in vedere o piedica specifica voua: aceea de a trage dupa voi, spre culmi, “turma”, fara sa tineti seama ca aceasta nu poate urca in siguranta.

VARSATOR

Luna e in Casa sectorului public, deci e imposibil sa treceti neobservati. E bine sa stiti ca acum e bine sa va aratati vulnerabilitatile, pentru ca in jurul vostru nu sunt dusmani. Din contra!

PESTI

Nu vorbiti, doar faceti! Sunteti atat de entuziasti astazi in legatura cu noile proiecte, incat nu reusiti sa le prezentati la fel la doua persoane diferite. Oamenii pot crede ca sunteti cu capul in nori!