Horoscop – 21 august 2017 – Este de asteptat sa fiti intr-o forma foarte buna

BERBEC

Daca v-ati propus sa faceti schimbari la locul de munca, astazi creativitatea si ingeniozitatea va pot ajuta sa gasiti cele mai bune solutii. Aveti posibilitatea sa faceti schimbari importante si in modul de viata: sa incepeti o dieta sanatoasa, un program de exercitii fizice sau fitness etc. Este posibil sa va tenteze ideea de a adopta un animal de companie. Ganditi-va bine, pentru ca este vorba de o responsabilitate serioasa, pe termen lung!

TAUR

Luna Noua stimuleaza creativitatea si marcheaza inceputul unei perioade favorabile pentru a demara un proiect artistic legat de literatura, muzica, arte plastice etc. Ceea ce incepeti acum se poate concretiza mai usor decat in alte perioade, cu conditia sa nu va grabiti. Atentie la tendinta catre jocuri de noroc si investitii speculative, pentru ca riscul de a iesi in pierdere este mare! Daca aveti copii, este momentul sa petreceti mai mult timp impreuna cu ei.

GEMENI

Luna Noua marcheaza inceputul unei perioade in care caminul si familia se vor afla in centrul preocuparilor. Este un context favorabil pentru a incepe lucrari de renovare, reparatii sau schimbarea ori mutarea mobilierului. De asemenea, este o perioada buna pentru tranzactii imobiliare sau pentru mutarea in alta locuinta. Unul dintre parinti v-ar putea da o veste buna.



RAC

Este posibil sa luati o decizie importanta in legatura cu o activitate intelectuala. Puteti conta pe sprijinul prietenilor si al rudelor. Aveti ocazia sa va impacati cu un vecin sau sa gasiti solutia unei probleme mai vechi din locuinta. Se intrevad cateva drumuri scurte si o comunicare mai intensa decat de obicei, prin telefon, mesaje sau email.



LEU

Se pare ca sunteti preocupat de gasirea unei noi surse de venituri. Nu este exclus ca in a doua parte a zilei sa aveti o idee promitatoare si sa incepeti sa faceti planuri concrete. Atentie la tendinta de a cumpara bunuri de valoare sau obiecte de lux, care v-ar putea depasi posibilitatile financiare! S-ar putea sa va simtiti obosit din cauza activitatii intense din ultima perioada. Nu neglijati odihna.



FECIOARA

Luna Noua care are loc chiar in zodia Fecioarei va confera energie si entuziam, pregatindu-va pentru o perioada de innoiri. Este un moment foarte bun pentru a investi in propria persoana, mai ales in ceea ce priveste infatisarea si forma fizica. Puteti incerca o tunsoare sau coafura noua, un tratament cosmetic sau o innoire a garderobei. Bucurati-va de aprecierile celor din jur, dar pastrati-va modestia!

BALANTA

Este de asteptat sa fiti intr-o forma foarte buna si sunt sanse sa aveti reusite frumoase in afaceri, in calatorii si pe plan sentimental. Cu sanatatea si cu moralul se pare ca stati foarte bine. Totusi, v-ar prinde bine cate un ragaz de meditatie si introspectie. In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti tentat sa ajutati dezinteresat pe cineva din anturaj. Un astfel de gest v-ar fi benefic din punct de vedere karmic, asa ca nu ezitati.

SCORPION

Luna Noua marcheaza inceputul unei perioade in care ar fi bine sa va analizati prioritatile si sa va stabiliti noi obiective, care sa corespunda mai bine cu sperantele dumneavoastra. Este posibil sa fiti invitat sa faceti parte dintr-un grup sau o organizatie cu care aveti interese sau aspiratii comune. Nu este exclus sa legati noi relatii de prietenie. Va recomandam sa evitati speculatiile sa sa va ascultati intuitia.

SAGETATOR

La locul de munca, este posibil sa se puna problema unei schimbari la nivelul conducerii. In cazul celor care au afaceri proprii, este o zi buna pentru activitati de promovare. Daca va doriti sa incepeti o afacere, acum este momentul sa va puneti planurile in aplicare. Partenerul de viata este dispus sa va sprijine, iar o ruda mai in varsta v-ar putea ajuta financiar. Puteti sa fiti optimist si sa aveti mai multa incredere in viitor.

CAPRICORN

Astazi nu sunt recomandate activitatile care necesita atentie si putere de concentrare. Se pare ca va ganditi la o calatorie in strainatate. Poate ca veti pleca in curand, sau poate ca faceti planuri de calatorie, ori va decideti sa invatati o limba straina. In a doua parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste buna de la un prieten.

VARSATOR

Este o zi buna pentru a va achita datoriile sau pentru a recupera anumite sume care vi se datoreaza. De asemenea, puteti obtine mai usor un imprumut, cu conditia sa fie pentru ceva cu adevarat necesar. Va sfatuim sa nu va grabiti si sa va consultati cu familia, pentru a evita orice reprosuri ulterioare. Nu este exclus sa primiti un cadou banesc sau sa beneficiati de reducerea unei taxe sau a unui abonament.

PESTI

Luna Noua anunta inceputul unei perioade de schimbari benefice in relatiile cu partenerul de viata si/sau cu partenerii de afaceri. Daca nu aveti un loc de munca sau cautati unul mai bun, o oferta interesanta ar putea aparea azi sau in scurt timp. Pestii care au afaceri proprii ar putea constata o crestere a numarului de clienti.