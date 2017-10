Horoscop 20 octombrie 2017 – S-ar putea ca persoana iubita sa va reproseze lipsa de afectiune

BERBEC



La locul de munca sau in afaceri aveti tendinta sa va implicati cu pasiune si sa lucrati fara pauze. Daca nu va menajati, riscati sa ajungeti la epuizare si sa aveti probleme de sanatate. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie celor dragi. Puteti evita o cearta in familie daca aveti grija sa nu incercati sa va impuneti punctul de vedere.

TAUR

S-ar putea sa deveniti irascibil din cauza ca ati ratat o afacere care parea avantajoasa. Aveti grija sa nu va descarcati nervii asupra celor dragi! Partenerul de viata v-ar putea ajuta sa descoperiti cauzele nereusitei, ca sa evitati sa faceti aceeasi greseala in viitor. Aveti sanse sa va regasiti buna-dispozitie la o intrunire cu prietenii.

GEMENI

S-ar putea ca persoana iubita sa va reproseze lipsa de afectiune si faptul ca dedicati prea mult timp activitatii profesionale sau afacerilor. Este recomandabil sa nu neglijati relatia sentimentala din cauza dorintei de a castiga mai multi bani. Acordati mai mult timp odihnei si activitatilor relaxante impreuna cu cei dragi.

RAC

Este posibil sa interpretati gresit actiunile unui coleg de munca sau ale unui partener de afaceri si sa ii faceti reprosuri nemeritate. Pastrati-va calmul si analizati impreuna tot ce s-a intamplat, pentru ca altfel riscati sa deteriorati relatia. S-ar putea sa va intalniti cu un prieten bun, care va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile din ultima vreme.

LEU

Ar fi bine sa nu va faceti un program strict pentru azi, fiindca este posibil sa survina evenimente neprevazute. Nu este exclus sa aflati ca o persoana apropiata se confrunta cu probleme serioase. S-ar putea sa aveti de facut cheltuieli mari, care va depasesc bugetul. Puteti sa apelati la ajutorul unui prieten de incredere.

FECIOARA

Este posibil sa va certati cu persoana iubita, pornind de la o contradictie intr-o chestiune minora. Nu fiti impulsiv. S-ar putea sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate. Ar fi bine sa acceptati invitatia si sa profitati de ocazie pentru a va relaxa.

BALANTA

Relatiile sentimentale si sociale ar putea avea de suferit din cauza unor dificultati de comunicare. Ar fi bine sa amanati discutarea unor chestiuni profesionale importante si semnarea eventualelor documente oficiale.S-ar putea sa va simtiti obosit si sa nu aveti chef sa va vedeti cu nimeni. Nu refuzati o iesire impreuna cu persoana iubita.

SCORPION

Este posibil sa va pregatiti pentru o calatorie in interes personal. O persoana mai in varsta din familie v-ar putea da da sfaturi de care ar fi bine sa tineti cont. Spre seara s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate. Puteti profita de ocazie pentru a va relaxa, dar fiti diplomat si nu va lasati atras in discutii aprinse.

SAGETATOR

Aveti sanse de reusita in toate activitatile legate de camin si de viata de familie. Daca se iveste ocazia sa plecati intr-o calatorie, amanati, fiindca azi sunteti predispus la accidente. Se pare ca o persoana apropiata va invidiaza si incearca sa va puna bete in roate. Va puteti baza pe intuitie.

CAPRICORN

Se pare ca stati mai bine cu banii si intentionati sa plecati intr-o calatorie. Verificati cu atentie actele si eventualele rezervari sau bilete de drum, pentru ca exista riscul unor incurcaturi. S-ar putea sa resimtiti o indispozitie cauzata probabil de oboseala acumulata. Nu se intrevede nimic grav, dar menajati-va si odihniti-va mai mult.

VARSATOR

Este posibil sa fiti foarte ocupat cu o problema profesionala care nu suporta amanare. Daca un coleg sau un partener de afaceri va solicita ajutorul, ar fi bine sa faceti un efort si sa nu il refuzati.Dupa-amiaza atmosfera din famile ar putea fi relativ tensionata, dar spre seara totul revine la normal. Pastrati-va calmul si nu neglijati odihna.

PESTI

Este posibil sa nu va simtiti in forma si sa nu va puteti respecta programul. Ar fi bine sa amanati intalnirile care nu sunt urgente. In partea a doua a zilei primiti o veste buna in legatura cu o suma de bani. Nu va faceti planuri pana nu va vedeti cu banii in mana.