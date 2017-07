Horoscop 20 iulie 2017 – Incepi sa fii mult mai vesel cand esti cu gasca

BERBEC

Incepi saptamana cu stangul pe planul afacerilor. Superiorii vor veni cu o veste cam neplacuta pentru tine. Un viitor proiect ar putea fi anulat din cauza unor probleme. Va trebui sa ti capul sus, sa nu te dai batut si sa mergi mai departe!

TAUR

Incepi sa fii mult mai vesel cand esti cu gasca. Un prieten vechi va intra din nou in viata ta, iar asta te va da putin peste cap, dar nu vei ezita sa arati cat esti de fericit cand iti vei revedea vechea cunostinta. Vei decide sa faci cateva schimbari in gasca, vrei sa fii tu seful, iar asta te va da putin peste cap.

GEMENI

Ai uitat cat de frumoasa poate fi viata. Iesi din ceea ce faci zi de zi si incearca lucruri noi! Trebuie sa-ti traiesti viata nu doar la serviciu, ci si acasa. Incearca lucruri noi, iesi cu prietenii la un suc, duceti-va sa vedeti un film, orice te face fericit si orice te face sa uiti de problemele de zi cu zi!

RAC

In curand vei primi o veste cam neplacuta in legatura cu sanatatea unui membru al familiei, dar asta nu te va pune in genunchi. Vei face tot posibilul pentru a-i fi bine rudei tale si a trece cu bine peste problemele ce vor veni.

LEU

Hotarasti ca este timpul sa iti schimbi viata. S-ar putea sa pleci intr-o calatorie alaturi de persoana iubita. In aceasta perioada ar cam trebui sa tii de bani, deci ai grija cat de mult cheltuiesti, pentru a nu ramane fara bani.

FECIOARA

Ai mare grija pe plan financiar, s-ar putea sa pierzi o suma importanta de bani. Trebuie sa ai mare grija cum iti gestionezi banii, sa nu cumva sa ramai fara ei exact cand ai mai mare nevoie. Persoana iubita iti va face o surpriza, vei primi ceva ce ti-ai dorit de mult.

BALANTA

Inceputul saptamanii va fi foarte aglomerat pentru tine. Cu toate acestea, vei reusi sa-ti concentrezi atentia asupra a ceea ce ai de facut si vei reusi sa faci ceea ce ti-ai propus. Stai departe de prietenii falsi, altfel vei avea de suferit din cauza lor. Cineva ti-a pus un gand rau in aceasta saptamana. Deci, ai mare grija cu cine iti petreci timpul!

SCORPION

La inceputul saptamanii vei primi o veste neasteptata, ceea ce te va forta sa iei anumite decizii, chiar daca nu sunt cele corecte. Persoanele dragi iti sunt alaturi, dar asta este o problema pe care trebuie sa o rezolvi singur. Nu uita ca lucrul pe care il faci singur este bine facut.

SAGETATOR

In aceasta zi, reusesti sa rezolvi o problema impreuna cu persoana iubita. Veti incepe sa aveti mai multa incredere unul in celalalt si sa petreceti mai mult timp impreuna, desi tie ti se pare cam sufocanta toata iubirea de care da dovada partenerul de viata. Mai pe seara iti va face o surpriza neasteptata.

CAPRICORN

Reusesti sa rezolvi o problema care iti da mari batai de cap de ceva timp, insa nu trebuie sa te bucuri inca. Sefii tai iti cer multe in ultimul timp, dar asta nu iti scade moralul. In curand iti vei cumpara ceva ce ti-ai dorit de mult si pe care nu ai avut posibilitatea de a-l achizitiona.

VARSATOR



PESTI

Vei reusi sa pleci intr-o calatorie la care ai visat de mult timp impreuna cu persoana iubita, dar s-ar putea ca aceasta sa nu-ti aduca prea multa fericire. Ai grija cum cheltuiesti banii! In aceasta saptamana te vei simti foarte bine printre prietenii tai. Poate chiar te vei impaca cu un prieten bun cu care te-ai certat din cauza unei mici neintelegeri. Cu toate acestea, sa ai grija cat de multa incredere ii acorzi, poate vei fi dezamagit de aceasta!