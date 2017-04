Horoscop 20 aprilie 2017 – Aveti succes in activitatile legate de casa

BERBEC

Se pare ca ideile dumneavoastra nu sunt pretuite la adevarata lor valoare, dar acest lucru nu va afecteaza increderea in fortele proprii. E posibil sa aveti discutii cu partenerul de afaceri. Analizati problema cu calm.

TAUR

Ar trebui sa va faceti timp mai mult pentru cei dragi, care se cam plang ca in ultima vreme i-ati cam neglijat si va reproseaza lipsa de afectivitate. Este o zi buna pentru a rezolva probleme mai vechi ale familiei.

GEMENI

S-ar putea sa intampinati dificultati care va indispun. Nu va ingrijorati, totul se rezolva repede, cu ajutorul colegilor. Sunteti decis sa faceti unele modificari in casa. Apropiatii sunt de acord cu initiativele dumneavoastra.

RAC

Parcurgeti o perioada favorabila castigurilor financiare. Astazi aveti spor la toate treburile. Relatiile cu partenerul de viata sunt foarte bune. Fiti cu picioarele pe pamant si evitati speculatiile!

LEU

Aveti succes in activitatile legate de casa. Datorita capacitatii de comunicare va rezolvati mult mai usor problemele. Puteti face planuri de viitor. Ar fi bine sa tineti cont si de sfatul partenerului de viata.

FECIOARA

Se pare ca aveti de facut mai multe drumuri si din cauza asta sunteti nevoit sa va schimbati programul. Reusiti cu brio sa va rezolvati mai multe probleme ce tin de domeniul financiar. Puteti sa va bazati pe intuitie.

BALANTA

Desi lucrurile nu au mers asa de bine in ultima perioada si nu prea va reuseste ceea ce va propuneti, ar trebui sa va inarmati cu multa rabdare si nu mai fiti irascibil. Incercati sa nu va varsati nervii pe cei apropiati.

SCORPION

Azi s-ar putea sa va confruntati cu ceva dificultati de comunicare. Poate ar fi bine sa amanati intalnirile de afaceri planificate. Dedicati-va mai mult familiei si petreceti cat mai mult timp cu cei dragi.

SAGETATOR

Ideile dumneavoastra sunt acceptate de catre partenerii de afaceri, dar ar fi bine sa ascultati si parerile acestora. Aveti spor in toate activitatile legate de camin. Nu va angajati in mai multe activitati in acelasi timp!

CAPRICORN

Aveti grija ca sunteti predispus la greseli din cauza ca nu sunteti in stare sa va concentrati. Incercati pe cat posibil sa nu va contraziceti cu nimeni. Acordati mai mult timp odihnei si activitatilor relaxante.

VARSATOR

Daca v-ati propus sa plecati in vreo calatorie, ar fi bine sa o anulati. Nu sunteti intr-o forma prea grozava. Mai bine v-ati ocupa de treburile casei, pe care le-ati cam amanat in ultima perioada.

PESTI

Sunteti tentat sa cheltuiti o suma importanta de bani. Fiti prudent! Nu este un moment favorabil investitiilor. Este posibil sa faceti unele modificari majore in casa, care se pot dovedi benefice.