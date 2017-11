Horoscop 2 noiembrie 2017 – Cei apropiati va apreciaza dorinta de schimbare si innoire

BERBEC

V-ati propus sa rezolvati o data pentru totdeauna cateva probleme mai vechi. Partenerul de viata este de acord si va sustine in tot ce aveti de facut. Este o zi buna pentru a incheia contracte si pentru a semna documente importante. Fiti prudent si evitati o cearta cu o ruda mai in varsta.

TAUR

Cei apropiati va apreciaza dorinta de schimbare si innoire. Profitati de aceasta zi, pentru ca aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus. Situatia financiara s-ar putea sa nu fie grozava, dar acest lucru nu va impiedica sa actionati hotarat pentru a va pune planurile in practica.

GEMENI

Partenerul de viata v-ar putea face o surpriza placuta, probabil un cadou cu o semnificatie deosebita. Daca prietenii va invita intr-o excursie, ar fi bine sa nu ratati ocazia. Fiti cumpatat, mai ales la masa. Un exces alimentar v-ar putea strica toata ziua.

RAC

Ziua de azi este favorabila intalnirilor cu persoane apropiate si consolidarii relatiilor de prietenie. Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara a unei persoane mai tinere din familie. Daca va ganditi de mai mult timp sa demarati o afacere noua, azi puteti sa treceti la fapte. In cazul in care intampinati dificultati, puteti sa cereti sfatul unei persoane cu experienta.

LEU

Debuteaza o etapa noua in viata sociala si in plan profesional. Aveti posibilitatea sa incepeti o noua afacere sau sa faceti o schimbare importanta in cariera. Contextul astral al zilei favorizeaza comunicarea si calatoriile in interes personal. Dorinta de schimbare si de innoire va ajuta sa luati decizii inspirate, cu efecte foarte bune pe termen lung. Fiti atent la cheltuieli.

FECIOARA

Aveti un simt practic deosebit, care va poate ajuta sa porniti o afacere. Un prieten v-ar putea propune o colaborare tentanta. Analizati toate aspectele inainte de a lua o decizie! Consultati si cu partenerul de viata.

BALANTA

Este posibil sa fiti pus in situatia de a alege intre un castig usor si relatia cu un prieten bun. O discutie cu o ruda mai varstnica ar putea sa va faca sa priviti castigurile materiale dintr-o perspectiva diferita. Este o perioada buna pentru a invata ceva nou in domeniul dvs. de activitate. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie relatiei cu partenerul de viata.

SCORPION

Aveti o zi norocoasa si puteti sa depasiti cu bine toate dificultatile. Sunt favorizate mai ales testele si examenele. Relatiile sentimentale ar trebui sa decurga fara probleme. Ar fi bine, totusi, sa acordati mai multa atentie partenerului de viata. Se pare ca v-ar prinde bine mai multa odihna.

SAGETATOR

Simtiti dorinta de a face anumite schimbari in casa, dar partenerul de viata nu se arata incantat. Stabiliti-va clar prioritatile, ca sa nu ajungeti in criza de timp sau sa cheltuiti mai mult decat v-ati planificat! Fiti intelegator si tineti cont de dorintele familiei.

CAPRICORN

S-ar putea sa aveti o zi incarcata si agitata, cu numeroase probleme de rezolvat. Daca intampinati dificultati pe plan financiar, nu este cazul sa va faceti griji. Aveti sanse mari sa realizati schimbarile pe care vi le-ati propus.

VARSATOR

Rezolvati o problema financiara care va preocupa de mai mult timp. Este posibil sa vi se propuna o colaborare avantajoasa, care va poate reda increderea in competenta si experienta dvs. Este o zi buna pentru a va consolida relatiile de prietenie si pentru a stabili noi relatii in plan profesional. Profitai de aceasta conjunctura favorabila, dar cu prudenta!

PESTI

Capacitatea de comunicare este azi la cote inalte si va poate ajuta sa rezolvati usor o multime de probleme. Aveti sanse de reusita in toate activitatile legate de camin, dar si in societate. Ideile dvs. sunt apreciate de partenerii de afaceri si de partenerul de viata. Daca un prieten va cere un sfat, asigurati-va ca ati inteles corect problema!