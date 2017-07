Horoscop 19 iulie 2017 – Incercati sa acordati atentie in tot ceea ce veti face

BERBEC

Din pricina unor ambitii nerealiste pe care le aveti este foarte posibil ca planurile dumneavoastra in materie de afaceri sa fie nerealizabile. Trebuie sa renuntati la a analiza totul subiectiv si sa incercati sa priviti totul si dintr-o alta perspectiva. Doar asa o sa puteti reusi. O persoana cu experienta din viata dumneavoastra va va sprijini neconditionat.

TAUR

Locul de munca, dar si relatiile cu cei apropiati va sunt afectate de starile dumneavoastra de confuzie si incertitudine. Incercati sa evitati problemele inutile si concentrati-va doar asupra celor care merita intr-adevar.

GEMENI

Din pricina problemelor sentimentale ce va dau batai de cap preferati sa va dedicati doar locului de munca. Va sfatuim sa fiti mai realista si sa acceptati ajutorul celor din jur. O persoana importanta din viata dumneavoastra va va ajuta sa depasiti problemele pe care le aveti cu partenerul de viata.

RAC

In momentul de fata nu treceti printr-o perioada foarte buna in plan profesional. Sfatul nostru este sa nu fortati lucrurile si sa le lasati sa vina de la sine. In caz contrar, veti fi dezamagita si pot aparea si probleme de sanatate. Spre seara veti primi sfaturi extrem de bune din partea celor apropiati.

LEU

Astazi nu aveti cea mai reusita zi. Aveti foarte multe lucruri de facut, insa starea dumneavoastra nu va permite sa le duceti la bun sfarsit. Se pare ca nu este nici perioada potrivita pentru a initia idei si proiecte pe termen lung. Incercati sa va pastrati calmul si sa-i ascultati pe cei din jurul dumneavoastra.

FECIOARA

Astazi nu reusiti sa va duceti la bun sfarsit toate sarcinile, iar din pricina asta sunteti mustrata de seful si colegii de serviciu. Nici in relatia cu familia nu o duceti foarte bine, deoarece vi se va reprosa ca nu le acordati atentie. Recomandarea noastra este sa va ocupati de activitati de rutina si sa le dati la o parte pe celelalte astazi.

BALANTA

Astazi se pare ca nu veti avea spor la locul de munca. Va recomandam sa va acordati timp pentru a va reveni dupa weekend si sa nu luati astazi decizii importante care ar putea fi regretate in zilele urmatoare. Este de preferat ca astazi sa arcordati mult mai multa atentie persoanelor apropiate si relatiilor sentimentale.

SCORPION

Astazi veti avea o discutie in contradictoriu cu persoana iubita daca nu veti sti sa o controlati. Incercati sa nu va impuneti ideile si sa acceptati si o alta perspectiva. Nu este ziua potrivita pentru a incheia contracte sau pentru a lua decizii importante, de aceea va sfatuim sa le amanati.

SAGETATOR

Astazi veti fi pus in ipostaza de a alege intre a finaliza ori un proiect important, ori sa va ocupati de o afacere persoanala pe care o urmariti de mult timp si o vedeti ca fiind una foarte avantajoasa si profitabila.

CAPRICORN

Cum nu aveti o situatie financiara foarte buna, astazi intentionti sa solicitati sefului dumneavoastra o marire de salariu, deoarece considerati ca o meritati. Din pacate, poate sa nu fie cel mai potrivit moment ales pentru o asemenea solicitare. Incercati sa acordati atentie in tot ceea ce veti face.

VARSATOR



Astazi nu stati foarte bine in relatia cu persoana iubita. In schimb, la locul de munca o duceti foarte bine si reusiti sa indepliniti toate sarcinile oferite cu ajutorul unui coleg mai in varsta. Incercati sa comunicati cat mai mult cu cei din jur si nu alegeti sa va inchideti in dumneavoastra…

PESTI

Astazi sunteti putin cam visatoare. Aveti multe idei pe care doriti sa le puneti in practica, insa va sfatuim sa nu va apucati de mai multe in acelasi timp, deoarece nu veti reusi sa le finalizati pe toate. Va lipseste simtul practic si de aceea nu este tocmai o zi buna pentru afaceri sau investitii.