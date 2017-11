Horoscop 17 noiembrie 2017 – Sunteti intr-o forma intelectuala foarte buna

BERBEC

La locul de munca sau in afaceri, increderea in fortele proprii si spiritul de initiativa va ajuta sa faceti pasi mari catre finalizarea unui proiect important. In a doua parte a zilei este posibil sa va ocupati de o problema a partenerului de viata. Aveti nevoie sa va relaxati si sa va odihniti mai mult.

TAUR

In prima parte a zilei este posibil ca o ruda mai in varsta sa va ajute sa rezolvati o incurcatura financiara si sa va regasiti optimismul. Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti nevoit sa va schimbati planurile in legatura cu o calatorie in interes personal. Partenerul de viata este dispus sa va ajute sa demarati un proiect nou.

GEMENI

Aveti tendinta de a va sustine cu insistenta o idee original, nonconformista, cu riscul sa tensionati relatiile cu cei din jur. Nu incercati sa va impuneti punctul de vedere si sa tineti cont si de opiniile celorlalti. In a doua parte a zilei s-ar putea sa aflati ca va trebui sa plecati intr-o calatorie neplanificata in interes profesional sau de afaceri. Schimbarea de program v-ar putea indispune, dar sunt sanse sa se dovedeasca benefica.

RAC

Aveti ocazia sa puneti bazele unui proiect original, ingenios, cu sanse mari de a va face remarcat in plan profesional si in societate. Fiti consecvent si sa acceptati ajutorul celor din jur. Ar fi bine sa fiti mai comunicativ si mai flexibil.

LEU

Aveti idei originale, care se pot materializa in scurt timp in castiguri financiare. O femeie mai in varsta v-ar putea propune o colaborare avantajoasa sau un nou loc de munca. Consultati-va cu partenerul de viata. Astazi este indicat sa evitati orice fel de speculatii.

FECIOARA

Se intrevede o zi buna pentru negocieri, semnarea contractelor si luarea deciziilor in legatura cu investitiile financiare. Sunteti convigator, iar relatiile cu cei din jur au toate sansele sa decurga fara probleme. Puteti sa faceti planuri de viitor in privinta relatiilor sentimentale. Va sfatuim sa ascultati si opiniile celor din jur.

BALANTA

Azi puteti obtine mici castiguri financiare mai usor decat de obicei, dar este indicat sa evitati speculatiile. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp si sa tineti cont de sfaturile celor apropiati. Ar fi bine sa nu neglijati odihna.

SCORPION

Reusiti sa ii transmiteti partenerului de viata entuziasmul care va anima si aveti ocazia sa faceti impreuna planuri ambitioase, pe termen lung. Pentru a profta la maximum de energia si inspiratia de care beneficiati azi, nu va pierdeti in detalii. Participati la o intrunire cu persoane apropiate, unde va simtiti foarte bine.

SAGETATOR

Sunteti intr-o forma intelectuala excelenta si reusiti sa studiati sau sa invatati cu usurinta. Puteti avea satisfactii intelectuale deosebite, dar exista riscul ca partenerul de viata si prietenii sa va simta lipsa si sa va reproseze acest lucru. Nu va neglijati familia si prietenii, pentru ca exista riscul sa va treziti in situatii delicate si sa aveti surprize neplacute.

CAPRICORN

Sunteti plin de energie si reusiti sa ii mobilizati si pe cei din jur. Contextul astral al zilei aduce Capricornilor mari sanse de reusita in plan profesional si in afaceri. Profitati de acest context favorabil si folositi-va creativitatea pentru a va ocupa de proiecte ambitioase, pe termen lung.

VARSATOR

La locul de munca sau in afaceri aveti posibilitatea sa puneti in practica idei originale. Colegii sau partenerii de afaceri va apreciaza ingeniozitatea, dar unii dintre ei ar putea deveni invidiosi. In a doua parte a zilei, este posibil ca o persoana mai in varsta sa incerce sa va implice intr-o cearta. Fiti diplomat si nu spuneti tot ce ganditi.

PESTI

Sunteti intr-o forma intelectuala foarte buna, care va influenteaza favorabil relatiile cu cei din jur. Este o zi buna pentru intalniri cu prietenii sau pentru a petrece mai mult timp in familie. Fiti intelegator si tineti cont de opiniile celor din jur. Spre seara incasati o suma care vi se cuvine dintr-o activitate profesionala.