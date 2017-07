Horoscop 17 iulie 2017 – Incepi sa te gandesti la o vacanta cu prietenii

BERBEC

Ai avut o perioada mai solicitanta si oboseala incepe sa isi spuna cuvantul. Va trebui sa iti faci mai mult timp pentru tine, chiar daca asta ar insemna sa iti iei cateva zile de concediu. In caz contrar, ai putea sa te confrunti cu probleme de sanatate.

TAUR

Starea de oboseala persista, insa incepi sa fii ceva mai optimista. La serviciu, lucrurile incep sa ia o intorsatura favorabila si ai sanse chiar sa fii promovata.

GEMENI

Incepi sa te gandesti la o vacanta cu prietenii sau un apropiat iti propune sa plecati intr-o drumetie. Nu mai sta pe ganduri si deconecteaza-te de la rutina pentru cateva zile.

RAC

Este posibil sa te simti coplesita de o veste pe care o vei primi de la o persoana apropiata. Incearca sa iti pastrezi calmul si vei gasi cea mai buna solutie pentru a rezolva problema.

LEU

Chiar daca in ultima vreme ai intampinat ceva dificultati, astazi este sansa sa te faci remarcata! Vei avea parte de cuvinte frumoase din partea colegilor de serviciu si de aprecierea sefilor.

FECIOARA

Nu vei avea parte de evenimente deosebite, dar, spre seara, ai putea primi un telefon de la o persoana pe care nu ai mai vazut-o de mult si care iti va propune sa va intalniti.

BALANTA

Atitudinea ta ii poate enerva pe cei din jur. Fii, asadar, mai cumpatata si nu te angaja in discutii in contradictoriu. Astazi este o ocazie buna sa inveti sa si asculti.



SCORPION

Ai nevoie de timp sa iti pui gandurile in ordine, dar cei din jur nu par sa te inteleaga. Incearca sa vorbesti cu cineva din familie.

SAGETATOR

Ai impresia ca toata lumea are ceva cu tine si, de aceea, tinzi sa te izolezi. O iesire cu prietenii poate fi exact ceea ce iti trebuie. In plus, nu-i asa ca nu ai mai facut de mult timp asta?

CAPRICORN

Chiar daca nu ai ceva stabilit, aceasta zi poate veni cu propuneri pentru o afacere de lunga durata. Daca ti se iveste ocazia, analizeaza foarte bine si dezavantajele, pentru a nu regreta, apoi.

VARSATOR



Astazi esti intr-o dispozitie buna, iar acest lucru favorizeaza relatiile cu cei din jur. Seara, ai putea primi o veste care sa te faca sa pleci in urmatoarele zile intr-o calatorie.

PESTI

Ai incredere in fortele tale, fiindca astazi poti reusi sa te remarci, iar acest lucru iti poate aduce chiar si o avansare pe post. In cazul in care iti doresti sa iti schimbi locul de munca, astazi ai putea avea succes la interviuri.