Horoscop – 17 august 2017 – Vor sosi vesti bune in curand

BERBEC

Apar probleme care te framanta si gasesti cu greu o rezolvare, astfel incat sa fie multumita toata lumea. Cu toate acestea, este posibil ca o ruda sa te critice si sa puna gaz pe foc in momentele critice. Neintelegerile din familie pot fi legate de bani, dar nimeni nu va avea nimic de castigat, daca nu se imparte totul echitabil.

TAUR

Vor sosi vesti bune in curand. Lucrurile se vor indrepta, grijile se vor risipi si va incepe o perioada benefica din toate punctele de vedere. Vei avea de castigat si pe plan financiar.

GEMENI

Evita situatiile neclare, care ar putea deveni mai complicate si greu de rezolvat. Daca ai probleme de natura juridica sau administrative, consulta un avocat sau un profesionist, care te poate ajuta. Nici relatia de cuplu nu va fi prea echilibrata.

RAC

Ar fi bine sa te ocupi de problemele financiare ale familiei si sa intervii, daca rudele mai in varsta iau decizii riscante si pierd bani. Nu imprumuta bani si nu folosi toate economiile familiei pentru a cumpara ceva scump.

LEU

Grabeste-te sa rezolvi toate problemele financiare sau sa platesti facturile restante. Daca ai suficienti bani, acum este momentul sa achiti datoriile si sa cumperi tot ce ai nevoie. Pe viitor, ar fi bine sa fii prudent si sa pastrezi cu grija economiile facute. Fereste-te sa dai sau sa iei bani cu imprumut.

FECIOARA

Vei fi tentat sa cheltuiesti mai multi bani pentru casa sau pentru copii. Este vremea renovarilor si a micilor investitii, iar, daca ai nevoie de o locuinta noua, acum ar fi bine sa cauti casa dorita. Prin intermediul unei rude, ai putea afla noutati despre restul familiei sau despre oameni dragi, plecati peste hotare. Te poti astepta si la musafiri veniti de departe, care vor aduce bucurie in casa.

BALANTA

Te asteapta evenimente deosebite, iar rabdarea ta va fi pusa la incercare. Cateva dintre proiectele pe care te bazai vor fi amanate, iar din cauza aceasta veniturile tale este posibil sa scada. Partenerul tau de viata va fi alaturi de tine si veti invata inca o data ca trebuie sa va ajutati si sa va sprijiniti unul pe altul in momentele grele.

SCORPION

Iti prieste sa iesi mai des cu prietenii, sa te distrezi, sa participi la evenimentele din familie sau sa calatoresti. La serviciu, lucrurile se complica, daca ii lasi pe altii sa ia decizii in locul tau sau sa te influenteze in situatiile in care nu este cazul.

SAGETATOR

Te entuziasmezi usor si este posibil sa iei o decizie gresita cu privire la o anumita persoana, care are incredere deplina in tine. Uneori, zvonurile pot distruge prietenii vechi. Aparentele sunt, de cele mai multe ori, inselatoare.

CAPRICORN

Vei avea o perioada mai buna din punct de vedere financiar, iar, daca reusesti sa inchei o tranzactie importanta, te vei bucura de un profit consistent. Este o perioada prielnica sa vinzi lucrurile de care nu mai ai nevoie, sa faci ordine in casa si sa iti cumperi ceea ce iti lipseste. La serviciu, vei fi pus intr-un context favorabil si vei castiga simpatia unor colegi cu influenta.

VARSATOR

Te simti plin de energie si esti pregatit sa faci o schimbare importanta in viata ta. Fara sa faci vreun efort, cateva dintre dorintele tale ascunse se vor implini mai repede decat te asteptai. In familie, toata lumea este de acord cu tine si te sprijina, daca faci o alegere iesita din comun.

PESTI

Planurile tale incep sa prinda contur si reusesti sa gasesti mai multi bani sa cumperi tot ce iti doresti. Vei avea noroc si la intalnirea cu sefii sau cu persoanele care te pot ajuta in cariera. Poti face o schimbare benefica datorita lor!