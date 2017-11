Horoscop 16 noiembrie 2017 – Ziua de azi este favorabila odihnei fizice si relaxarii mentale

BERBEC

Este foarte posibil sa nu va simtiti in apele dvs. si sa aveti dificultati de concentrare. Sunt favorizate activitatile creative si sunt contraindicate deciziile importante, de natura tehnica sau economica. Este o zi buna pentru relaxare si pentru reuniuni cu persoane apropiate.

TAUR

Ziua de azi este favorabila odihnei fizice si relaxarii mentale prin odihna activa. Este un moment bun pentru a practica un hobby creativ, mai ales daca are legatura cu muzica sau cu artele vizuale. Aveti posibilitatea sa lamuriti neintelegeri mai vechi si sa restabiliti armonia in relatiile cu familia si cu prietenii.

GEMENI

Aveti tendinta sa va supraestimati capacitatea de efort fizic. Nu insistati, riscati sa va alegeti cu probleme de sanatate. Relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri ar putea fi tensionate. Temperati-va orgoliul si sa incercati sa fiti mai intelegator.

RAC

Simtul practic este mult diminuat si, prin urmare, amanati orice decizie importanta in viata profesionala sau personala. Sunteti tentat sa cumparati un obiect costisitor sau sa cheltuiti mai mult decat va puteti permite. Sfatuiti-va cu familia mai intai. Este o zi favorabila relatiilor cu partenerul de viata si cu cercul de prieteni.

LEU

Simtiti ca va lipseste energia si nu reusiti sa va concentrati. Ar fi bine sa nu luati decizii in plan profesional sau in afaceri. Ziua de azi este favorabila activitatilor creative si recreative, in special in domenii care au legatura cu muzica si cu artele vizuale. Se intrevede o intrunire cu persoane apropiate, cu prilejul unui eveniment foarte placut.

FECIOARA

Este o zi buna pentru a va ocupa de infrumusetarea locuintei ori a locului de munca, sau pentru a face planuri de viitor privind o renovare, o schimbare sau rearanjare a mobilierului etc. Azi nu sunt recomandate initiativele sau deciziile in plan financiar. Este un moment favorabil relatiilor sentimentale.

BALANTA

Aveti tendinta de a adopta o atitudine idealista in relatiile cu prietenii. O persoana apropiata ar putea incerca sa profite de bunavointa dvs. pentru a obtine un avantaj material nemeritat. Relatia cu persoana iubita ar trebui sa decurga foarte bine.

SCORPION

S-ar putea sa nu fiti in cea mai buna forma fizica si intelectuala si sa nu va simtiti in stare sa realizati tot ce v-ati propus pentru azi. In activitatea profesionala sau in afaceri, este recomandabil sa evitati negocierile, fiindca aveti tendinta sa faceti concesii mari si sa suferiti pierderi.

SAGETATOR

Este posibil sa fiti distrat si exista riscul ca, din neatentie, sa faceti greseli costisitoare. Daca relatia cu o persoana apropiata a fost tensionata in ultima perioada, acum este un moment excelent pentru reconciliere. A doua parte a zilei este favorabila intrunirilor cu prietenii si relatiei cu persoana iubita.

CAPRICORN

Este posibil sa aflati ca trebuie sa plecati intr-o calatorie de afaceri. Partenerul de viata ar putea fi nemultumit. Ziua de azi nu este favorabila afacerilor. In schimb, sunt favorizate activitatile casnice si relatiile cu membrii familiei.

VARSATOR

O disputa cu sefii s-ar putea sa se soldeze cu anularea unei calatorii in scop profesional, in care trebuia sa plecati zilele acestea. Din cauza oboselii, este posibil sa resimtiti o stare accentuata de tensiune. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca riscati sa aveti probleme cu sanatatea si chiar accidente.

PESTI

Parcurgeti o perioada deosebit de favorabila in plan sentimental. Relatia cu persoana iubita ar putea sa devina mai profunda, mai armonioasa. Azi nu este recomandat sa va ocupati de chestiuni profesionale sau de afaceri, pentru ca riscati sa luati decizii nerealiste. Este o zi buna pentru relaxare si pentru activitati care au legatura cu artele, cu frumosul in general.