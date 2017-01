Horoscop 16 ianuarie 2017 – Emotiile sunt deosebit de puternice

BERBEC

Emotiile sunt deosebit de puternice. Niciun argument nu e suficient de puternic sa va convinga de ceva. Evitati discutiile in contradictoriu sau asigurati-va ca va expuneti calm punctele de vedere.

TAUR

Probleme cu digestia, din cauza emotiilor puternice. Reactionati foarte violent la evenimente din jurul vostru, spre consternarea cunoscutilor vostri. Lasati lucrurile sa curga fara sa va puneti in calea acestora.

GEMENI

Aveti nevoie de sprijin moral, fiindca simtiti ca va sufoca emotiile. Dati-le drumul, nu le colectionati! Situatia sociala va permite sa va faceti noi prieteni, foarte importanti. Nu stati pe ganduri.

RAC

Daca v-ati format propriile idei, de-a lungul timpului, e momentul sa vi le exprimati! Puteti deveni o portavoce pentru un grup mare de oameni. Posibile incrancenari, dar onestitatea le calmeaza.



LEU

Urmeaza o perioada tulbure, cu ceva probleme la orizont. Tot ce trebuie sa faceti este sa stati linistiti, pe linia de supravietuire, pana ce lucrurile se vor indrepta. Inarmati-va cu rabdare si incredere.

FECIOARA

Posibile dureri de spate si de articulatii. Sunteti ingrijorati de mersul lucrurilor si de pozitia pe care o aveti in prezent la serviciu. Daca va faceti un plan viabil, e posibil sa depasiti aceasta situatie.

BALANTA

Planurile persoanei iubite sunt impracticabile in acest moment si nu stiti cum sa-i spuneti. Va cam vine sa incepeti cu o critica sau cu o remarca de genul „ti-am spus eu”. Nuuu! Incepeti cu o lauda!

SCORPION

Foarte clari in gandire! Acum este momentul sa lucrati si la planurile gandite in ultima vreme, in paralel cu cele aflate in derulare. Aveti putere de munca si strategii foarte bune. In plus, va puteti ocupa de mai multe o data.

SAGETATOR

Asteptati-va la o surpriza! Cineva, o persoana apropiata pe care ati uitat-o, apare din nou in viata voastra. Nu va dam sfaturi in legatura cu ce ar trebui sa faceti, dar va spunem sa faceti totul! Ca sa va eliberati!

CAPRICORN

O buna perioada sa incheiati o afacere sau sa incheiati un contract. Aranjamentele si intelegerile va favorizeaza pe termen lung, iar acum e momentul actiunii. Daca n-aveti niciun plan, lucrati rapid la ceva.

VARSATOR

Azi nu e rost de lucru in echipa. Cineva sau ceva se gaseste sa va blocheze actiunile. Cel mai bine ar fi sa lucrati solitari, ca nu va displace. Trebuie sa depuneti un efort mai mare, dar va fi rasplatit.

PESTI

In aceasta perioada este posibil sa gasiti un aliat puternic pentru un proiect care se afla pe masa voastra de lucru. Ba il lasati, ba il regandeati. Ei bine, acum se iveste un sprijin concret, moral si financiar.