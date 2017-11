Horoscop 15 noiembrie 2017 – In sfarsit, superiorii incep sa va aprecieze eforturile

BERBEC

Cateva evenimente neprevazute va pot face sa acumulati intarzieri suparatoare. Daca v-ati propus sa incercati o afacere, va sfatuim sa nu va faceti planuri prea mari, pentru ca s-ar putea sa fiti dezamagit. Ar fi bine sa lasati pe maine deciziile importante.

TAUR

Aveti posibilitatea sa incepeti o noua activitate, de pe urma careia veti castiga bine. Pentru ca succesul sa fie deplin, va recomandam sa va temperati spiritul critic. Pastrati-va calmul in discutiile cu colegii de serviciu si cu partenerul de viata! Spre seara s-ar putea sa aflati de la un prieten ca o cunostinta a avut un accident de circulatie.

GEMENI

Este posibil ca o ruda mai in varsta sa nu-si respecte promisiunea de a va imprumuta o suma de bani. Nu este cazul sa-i faceti reprosuri. N-ar strica sa fiti mai intelegator cu cei din jur. Astazi puteti sa va bazati pe intuitie.

RAC

In sfarsit, superiorii incep sa va aprecieze eforturile din ultima perioada. S-ar putea ca atmosfera tensionata din jur sa va incurce planurile de afirmare in societate. Evitati intalnirile cu prietenii, petrecerile si deplasarile cu masina.

LEU

S-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca ati cheltuit mult pe obiecte care nu sunt cu adevarat necesare. Incercati sa va stapaniti nervozitatea! Evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie familiei si, in special, partenerului de viata.

FECIOARA

La locul de munca sau in afaceri este posibil sa fiti implicat intr-un scandal din cauza barfelor unei colege. Stapaniti-va si fiti prudent in afirmatii. Altfel riscati sa va para rau mai tarziu, cand neintelegerile se vor lamuri. Primiti intr-un mod nesperat o suma importanta, cu care reusiti sa va rezolvati problemele financiare.

BALANTA

Evitati sa conduceti masina, fiindca exista pericolul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie. In general, ati face bine sa fiti mai prudent decat de obicei. La locul de munca si in afaceri, ar fi bine sa nu riscati nimic si sa evitati speculatiile.

SCORPION

S-ar putea sa fiti tensionat si irascibil din cauza sarcinilor de serviciu. Aveti mult de lucru si va enerveaza ca nu va sprijina nimeni. Nu faceti afirmatii pe care le puteti regreta mai trziu. Dupa-amiaza este posibil sa aflati ca un cunoscut a fost implicat intr-un accident.

SAGETATOR

Este posibil sa aveti o controversa cu seful direct si sa reactionati impulsiv. Fiti prudent. Ar fi bine sa va odihniti mai mult si sa amanati activitatile foarte solicitante. Relatiile cu persoana iubita ar trebui sa decurga fara probleme deosebite.

CAPRICORN

Este posibil sa aflati ca trebuie sa plecati intr-o calatorie de afaceri. Partenerul de viata ar putea fi nemultumit. Ziua de azi nu este favorabila afacerilor. In schimb, sunt favorizate activitatile casnice si relatiile cu membrii familiei.

VARSATOR

O disputa cu sefii s-ar putea sa se soldeze cu anularea unei calatorii in scop profesional, in care trebuia sa plecati zilele acestea. Din cauza oboselii, este posibil sa resimtiti o stare accentuata de tensiune. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca riscati sa aveti probleme cu sanatatea si chiar accidente.

PESTI

Se pare ca va irita problemele care apar din cauza neintelegerilor cu un coleg de munca sau partener de afaceri. Comunicarea este esentiala! Numai discutand calm si pe indelete puteti ajunge la un punct de vedere comun. Ar fi bine sa ascultati sfaturile celorlalti si sa fiti mai maleabil. Acordati mai multa atentie partenerului de viata!