Horoscop 15 decembrie 2017 – Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs

BERBEC

Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs. si sa va recapatati optimismul. Nu neglijati problemele celor apropiati, pentru ca altfel riscati sa vi se reproseze ca sunteti indiferent. Azi este recomandat sa fiti cat mai prudent si sa respectati cu strictete legea, regulamentele etc.

TAUR

Simtiti nevoia sa faceti o schimbare importanta in plan sentimental. Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana care va capteaza imediat atentia. Poate fi o dragoste la prima vedere, dar temperati-va tendinta de a deveni prea indraznet. Puteti sa va ascultati intuitia.

GEMENI

Aveti tendinta de a va implica in prea multe activitati in acelasi timp si riscati sa va irositi energia. Este o zi buna pentru castiguri financiare usoare, cu conditia sa evitati speculatiile. Puteti conta pe ajutorul prietenilor, dar ar fi bine sa ascultati si parerile membrilor familiei.

RAC

Se pare ca treceti printr-o perioada nu tocmai grozava din punct de vedere financiar si va preocupa gasirea unor noi surse de venituri. Spiritul de aventura si indrazneala v-ar putea indemna sa va asumati prea multe riscuri. Fiti prudent si evitati cu mare atentie orice incalcare a legii.

LEU

Este posibil sa primiti oaspeti din alta localitate sau sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate. O persoana mai in varsta din familie v-ar putea da sfaturi utile intr-o problema sentimentala. Nu faceti gesturi sau afirmatii care risca sa provoace gelozia persoanei iubite.

FECIOARA

Nu prea sunteti in forma, iar simtul practic este redus. Amanati calatoriile de afaceri si investitiile. Nu evitati comunicarea cu cei din jur, pentru a nu fi inteles gresit! Desi parcurgeti o perioada favorabila in plan sentimental, azi aveti tendinta sa faceti din tantar, armasar, si riscati sa tensionati relatia cu persoana iubita.

BALANTA

Este posibil ca o persoana apropiata sa va ceara un imprumut. Nu o refuzati, mai ales ca pare sa fie vorba despre o problema de sanatate. In a doua parte a zilei, o veste referitoare la relatiile sentimentale v-ar putea pune pe ganduri. Pastrati-va calmul si ascultati-va intuitia.

SCORPION

Puteti comunica mai usor cu cei din jur si aveti sanse mari de reusita in activitatile care presupun invatare sau perfectionare. De asemenea, aveti posibilitatea sa faceti tranzactii avantajoase. Este posibil sa se iveasca o ocazie sa plecati intr-o calatorie in interes personal, ceea ce ar putea starni gelozia persoanei iubite. Nu luati decizii in graba.

SAGETATOR

Resimtiti o stare de nervozitate care v-ar putea pune intr-o situatie neplacuta acasa. Pastrati-va calmul si concentrate-va asupra problemelor care nu suporta amanare. Incercati sa evitati o cearta cu partenerul de viata si cu o persoana mai in varsta! Ar fi bine sa dati dovada de mai multa intelegere.

CAPRICORN

Aveti de facut mai multe drumuri scurte in interes personal. Se pare ca azi sunteti mai sensibil decat de obicei si aveti tendinta de a exagera. Ar fi bine sa va temperati orgoliul, pentru a evita o cearta cu persoana iubita. Nu este cazul sa demonstrati ca puteti fi incapatanat. Amanati activitatile stresante si incercati sa va odihniti.

VARSATOR

Incepeti ziua plin de energie si idei. Aveti grija sa nu va sustineti punctul de vedere cu insistenta si sa nu provocati discutii in contradictoriu! Relatiile cu prietenii si cu familia ar trebui sa decurga excelent. In plan sentimental este posibil sa revina in actualitate o problema mai veche, care a ramas nerezolvata.

PESTI

Aveti sanse sa obtineti destul de usor mici castiguri, dar fiti prudent. Dupa-amiaza este posibil sa va confruntati cu o problema sentimentala, daca refuzati sa mergeti la o intrunire cu persoane apropiate. Fiti atent in relatiile cu cei din jur si tineti-va in frau tendinta de a exagera.