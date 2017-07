Horoscop 14 iulie 2017 – Astazi se vor materializa planurile de viitor alaturi de persoana iubita

BERBEC

Astazi se vor materializa planurile de viitor alaturi de persoana iubita. Chiar daca din punct de vedere financiar mai e nevoie de lucru, aveti parte de toata sustinerea si resursele necesare unui mediu mai mult decat prielnic.

TAUR

Nu va doriti implicare fizica in nicio activitate astazi. Va lipsesc cheful si energia insa mai spre seara vi se va umple casa cu musafiri, asa ca incep discutiile si propunerile de viitor.

GEMENI

Veti avea parte de o discutie serioasa in ceea ce priveste situatia dumneavoastra sentimentala. Ar fi cazul sa va mai relaxati, deoarece este posibil sa apara cateva probleme de sanatate.

RAC

Dispuneti de o creativitate ce va ajuta sa va implicati in activitati noi. Pe plan sentimental lucrurile sunt inca neclare, mai ales ca si dumneavoastra mai puneti paie pe foc. Sa tratati situatia cu diplomatie si, mai ales, respect!

LEU

Sunteti predispus la a face orice fel de excese, asa ca fiti atent la ce efecte ar putea cauza acestea. Vi se va cere participarea la locul de munca desi ar fi trebuit sa fiti liber, insa veti fi remunerat pe masura.

FECIOARA

Relatia cu prietenii o cam neglijati de mult timp si este posibil ca acestia sa va faca o vizita in aceasta dupa-amiaza. Simtiti nevoia de relaxare si multa odihna, lucru care se si intampla astazi.

BALANTA

De multa vreme va ganditi la anumite schimbari in viata dumneavoastra si astazi incepeti cu cele ce vizeaza strict caminul sau relatia cu partenerul. Spre dupa-amiaza veti isca o mica cearta intre doi prieteni.

SCORPION

Va simtiti coplesit de probleme si ati avea mare nevoie de ajutor insa, cu toate acestea, nu indrazniti sa-l cereti, deoarece nu va plac complicatiile si obligatiile. Azi preferati sa fiti singur.

SAGETATOR

Nu va implicati in absolut nimic. Primiti invitatii la diferite evenimente care au loc in aceasta seara insa nu va grabiti sa le acceptati si stati mult prea mult pe ganduri, pentru ca, in final, sa ramaneti singur.

CAPRICORN

Sunteti pus sub presiune pentru luarea unor decizii foarte importante ce vizeaza in mod clar viitorul. Impins de partener sau de familie, acceptati unele compromisuri pentru ca mai apoi sa le regretati.

VARSATOR



Aveti foarte multe idei si pareri originale insa nu toti cei din jur le privesc cu ochi buni. Asa ca aveti grija, deoarece veti fi partas la anumite discutii si certuri in care veti fi inamicul numarul 1…

PESTI

Va lasati din nou sentimentele sa va conduca, asa ca azi, cand veti intalni o persoana de sex opus mai mult decat incantatoare, va simtiti “nevoit” sa nu-i refuzati nicio placere. Aveti grija la cheltuieli!