Horoscop 14 decembrie 2017 – Sunteti inspirat si aveti idei ingenioase

BERBEC

Sunteti inspirat si aveti idei ingenioase. Ati putea sa demarati un proiect nou, pe care il pregatiti de ceva timp, dar se pare ca nu aveti inca suficienti bani. Ar fi o idee buna sa cereti un imprumut de la o persoana apropiata, pentru ca azi aveti sanse reale de reusita. Planificati-va cat mai riguros cheltuielile, ca sa va puteti incadra in bugetul stabilit.

TAUR

Daca va cautati un loc de munca, puteti fi optimist: astazi este posibil sa fiti ajutat de o persoana cu autoritate. Sunt sanse ca in curand sa fiti foarte multumit de noul serviciu. Nu va pierdeti rabdarea. S-ar putea sa mergeti in vizita la un prieten, unde reusiti sa va detasati de problemele din ultimele zile.

GEMENI

O ruda v-ar putea oferi un ajutor financiar neasteptat, ca sa demarati o afacere pe care o aveti in vedere de mai mult timp. Daca nu va ajung banii, ati putea sa va asociati cu un prieten. Pentru a duce la bun sfarsit ceea ce incepeti azi este nevoie de rabdare si perseverenta. Nu va propuneti sa obtineti un profit rapid.

RAC

O persoana cu experienta v-ar putea dezvalui cateva dintre secretele sale din domeniul afacerilor. Este posibil ca aceste informatii valoroase sa va incurajeze sa va faceti planuri pentru o afacere proprie. Ar fi bine sa tratati cu seriozitate responsabilitatile pe care trebuie sa vi le asumati azi. Aveti mari sanse de reusita, cu conditia sa nu va pripiti.

LEU

Se pare ca aveti un program foarte incarcat, cu multe probleme de rezolvat si cateva drumuri scurte. Se intrevede o calatorie importanta, care ar putea avea urmari benefice in plan profesional sau in afaceri. Acordati mai multa atentie partenerului de viata si familiei.

FECIOARA

Se anunta o zi importanta, mai ales pe plan sentimental. Nu este exclus ca unele Fecioare necasatorite sa ia o decizie in privinta logodnei sau a casatoriei. Nu stati prea bine din punct de vedere financiar, dar nu este cazul sa va ingrijorati. Daca aveti nevoie de ajutor, puteti conta pe rude si pe prieteni. La locul de munca exista riscul sa faceti greseli de neatentie, asa ca va sfatuim sa incercati sa va concentrati cat mai bine si sa nu va grabiti.

BALANTA

Sunteti hotarat sa faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales in plan profesional, si v-ati propus sa gasiti noi surse de venituri. Puteti avea idei originale si ingenioase, dar s-ar putea sa nu fie foarte realiste, asa ca nu va grabiti sa luati o decizie. Aveti tendinta sa va asumati prea multe responsabilitati

SCORPION

Se pare ca nu aveti chef de nimic iar activitatile de rutina va indispun. Aflati ca urmeaza sa incasati o suma importanta. Ar putea fi vorba despre o mostenire, despre veniturile din vanzarea unei proprietati sau despre un castig neasteptat al partenerului de viata. In contextul astral de astazi nu este indicat sa faceti planuri privind cheltuielile sau investitiile.

SAGETATOR

Daca aveti de gand sa cumparati o locuinta, azi aveti sanse reale sa descoperiti o oportunitate care corespunde cerintelor si posibilitatilor dvs. Oricat ati fi de hotarat, va recomandam sa nu va grabiti, pentru ca riscati sa faceti greseli cu consecinte pe termen lung. Tineti cont de dorintele partenerului de viata si ascultati sugestiile unei persoane apropiate cu experienta.

CAPRICORN

Aveti mari sanse de reusita la locul de munca sau in afaceri. Colegii sau partenerii va apreciaza gandirea riguroasa si pragmatica si ar putea apela la sfatul dvs. in chestiuni delicate sau dificile. Nu va lasati tentat de castiguri usoare, pentru ca riscati sa aveti de-a face cu autoritatile. Aveti tendinta sa luati decizii in graba.

VARSATOR

O conversatie cu o persoana apropiata va determina sa va revizuiti conceptiile despre bunastare, acumulari materiale, avere. Aveti tendinta de a deveni deosebit de sensibil si este posibil sa aveti reactii emotionale exagerate. Grijile pe care vi le faceti nu sunt justificate. Aveti sanse de reusita atat in afaceri, cat si in societate.

PESTI

Sunteti nemultumit de modul in care evolueaza viata dvs. sentimentala si va ganditi sa faceti o schimbare. Este o zi buna pentru a cauta solutii, dar nu si pentru a lua decizii pe termen lung. Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana deosebita, cu care s-ar putea sa legati o prietenie durabila. Aveti grija sa nu deveniti prea visator! Riscati sa lasati o impresie gresita celor din jur.