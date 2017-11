Horoscop 13 noiembrie 2017 – Se pare ca sunteti hotarat sa rezolvati o problema

BERBEC

Un coleg de munca sau un partener de afaceri v-ar putea reprosa ca nu sunteti consecvent. Fiti prudent, pentru ca aveti tendinta sa deveniti impulsiv. Incasati o suma de bani. Ar fi bine sa va sfatuiti cu partenerul de viata in ceea ce priveste destinatia banilor. Nu neglijati investitiile necesare in locuinta!

TAUR

S-ar putea sa aflati ca o cunostinta are probleme de sanatate. Daca decideti sa ii dati o mana de ajutor, este posibil sa faceti mai multe drumuri scurte. In a doua parte a zilei sfaturile unei persoane apropiate va pot ajuta sa va clarificati sentimentele contradictorii.

GEMENI

Sosirea unor musafiri de departe v-ar putea obliga sa va schimbati planurile pentru azi. Daca va roaga sa ii ajutati cu ceva, nu ii refuzati. Spre seara este posibil ca un prieten de familie sa va dea o veste neplacuta. Pastrati-va cumpatul si nu reactionati imediat.

RAC

Se pare ca sunteti hotarat sa rezolvati o problema financiara care va indispune de mai multa vreme. Daca vi se propune sa va asociati intr-o afacere, nu ezitati. Cu putin efort si riscuri minime, puteti sa redresati bugetul familiei destul de repede. Ar fi bine sa tineti cont de opinia partenerului de viata.

LEU

Daca intentionati sa incepeti o activitate noua, ar fi bine sa tineti cont ca astazi va cam lipseste simtul practic si sa amanati cu cateva zile. S-ar putea sa intampinati mici probleme de sanatate. Nu se intrevede nimic serios, dar este recomandabil sa va menajati si sa va odihniti mai mult. Limitati-va la activitati de rutina si petreceti mai mult timp cu partenerul de viata.

FECIOARA

Aveti tendinta de a deveni excesiv de sensibil si foarte greu de multumit. Este recomandabil sa va stapaniti starea de nervozitate, pentru ca riscati sa tensionati relatiile cu cei apropiati. Este posibil sa primiti vesti bune de la o ruda de departe, care va ajuta sa va regasiti buna dispozitie si optimismul.

BALANTA

Nu va simtiti in forma si aveti tendinta de a fi mai retras si mai putin comunicativ. Este recomandabil sa amanati deciziile privind investitiile, chiar daca anumite oportunitati vi se par foarte tentante. Relatiile cu cei apropiati trec printr-o perioada favorabila. Ar fi bine sa petreceti seara in compania persoanelor mai tinere din familie.

SCORPION

La locul de munca sau in afaceri, s-ar putea sa nu va simtiti in forma si sa nu reusiti sa finalizati o activitate importanta. Nu este momentul sa va asumati noi responsabilitati. Este recomandat sa va limitati la activitati simple, de rutina. In a doua parte a zilei este posibil sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate, impreuna cu partenerul de viata. Profitati de ocazie pentru a va relaxa!

SAGETATOR

Nu va propuneti prea multe pentru azi, fiindca este posibil sa intampinti diverse dificultati neasteptate care va obliga sa va modificati prioritatile. O persoana apropiata v-ar putea solicita ajutorul intr-o chestiune de afaceri. Nu va eschivati, pentru ca sunt sanse sa aveti de castigat. Speculatiile sunt contraindicate azi. Dupa o zi destul de agitata, puteti petrece o seara romantica impreuna cu persoana iubita.

CAPRICORN

Nu stati prea bine cu simtul practic. Amanati deciziile importante in plan profesional sau in afaceri. Ar fi bine sa evitati discutiile in contradictoriu cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Sfaturile unei persoane apropiate va pot ajuta sa evitati o initiativa neinspirata in plan sentimental.

VARSATOR

Este posibil sa intampinati mici probleme in plan sentimental. Cu calm si cu o vorba buna, puteti dezamorsa un potential conflict. Desi se pare ca situatia financiara nu va satisface, aveti rabdare si evitati speculatiile. Sunt sanse ca in curand sa se iveasca un castig neasteptat.

PESTI

Intuitia nu prea va ajuta astazi. Tineti cont de sfaturile unei persoane mai in varsta din familie. Ar fi bine sa va relaxati si sa va odihniti mai mult. Aveti o intalnire neplanificata dar foarte placuta cu o persoana apropiata.