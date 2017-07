Horoscop 13 iulie 2017 – Dati dovada de foarte multa energie

BERBEC

Intampinati probleme minore de sanatate insa acestea nu va opresc sa va urmati planurile stabilite pe astazi. Sunteti odihnit si cat se poate de energic asa ca astazi raspundeti afirmativ la tot ce va iese-n cale.

TAUR

Sunteti norocos si intuitiv, asa ca luati cele mai bune decizii cu privire la situatia financiara si imbunatatirea acesteia. Spre dupa-amiaza, va indispune o mica discutie cu partenerul.

GEMENI

Nu aveti stare pentru a sta intr-un loc si sunteti azi cam tot timpul pe fuga. Reusiti sa va rezolvati problemele si sa va achitati unele dintre datoriile mai vechi.

RAC

Sunteti mai toata ziua visator si cu capul in nori. Va asteptati la castiguri mari pe toate planurile insa nu sunteti capabil sa demarati nicio actiune pentru implinirea acestora. Sunteti nemultumit, morocanos si va petreti ziua singur.

LEU

Dati dovada de foarte multa energie, chiar si la locul de munca, acest lucru multumindu-va superiorii. Este o zi in care va confruntati cu diferite regrete si remuscari, insa prietenii reusesc sa va faca sa treceti peste ele.

FECIOARA

Va relaxati si astazi si va bucurati de momente fara griji. In a doua parte a zilei insa, relaxarea si calmul va vor fi date peste cap la primirea unei vesti nu tocmai imbucuratoare. Este nevoie sa va pastrati calmul si diplomatia.

BALANTA

Este o zi in care aveti tendinta sa exagerati in toate. Atat pe plan alimentar, lucru ce atrage dupa sine o crestere in greutate, dar si aparitia unor probleme de sanatate, cat si pe plan financiar, cheltuind mai mult decat dispuneti.

SCORPION

Astazi incepeti sa bagati intriga intre cei apropiati. V-ati simtit tradat si doriti sa faceti acelasi lucru si persoanei care v-a gresit. Priviti situatia cu maturitate si fiti prudent!

SAGETATOR

Sunteti iritat si enervat pe toata lumea inca de dimineata. Nu reuseste nimeni sa va intre in gratii sau sa va calmeze, iar acest lucru va nemultumeste si mai tare. Acordati atentie si odihnei!

CAPRICORN

Traversati o perioada de criza si este momentul sa va puneti pe cautat solutii. Daca nu va simtiti destul de puternic insa ar fi bine sa amanati pana maine deciziile importante.

VARSATOR



Petreceti zile frumoase alaturi de persoana draga si reusiti sa va linistiti si sa va relaxati intr-o vacanta sau o calatorie, in care reusiti sa va incarcati bateriile pentru o saptamana noua…

PESTI

Aveti chef de munca, iar superiorii sunt mai mult decat incantati. Va implicati in toate proiectele, iar colegii se enerveaza la culme. Aveti grija ce si cu cine discutati, deoarece va puteti face rau singur!