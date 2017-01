Horoscop 13 ianuarie 2017 – Aveti un program foarte incarcat

BERBEC

Aveti un program foarte incarcat. Petreceti ore suplimentare la locul de munca, dar faceti fata tuturor provocarilor si inregistrati succes dupa succes. Aveti grija, ca s-ar putea sa aveti parte de invidie din partea colegilor. Lipsa banilor va deranjeaza mai mult ca de obicei. In weekend, ar fi bine sa va faceti timp si pentru partenerul de viata, eventual sa iesiti pe undeva impreuna.

TAUR

La serviciu, sunt ceva discutii cu unul dintre colegi. Ar fi bine sa va calmati si atentie mare cum va exprimati, ca sa nu jigniti pe cineva. Din cauza problemelor financiare din ultima perioada sunteti in raca cu partenerul de viata. Cu multa rabdare, incercati sa gasiti solutii pentru a iesi din situatia neplacuta in care va aflati. Aveti grija, s-ar putea sa va confruntati cu ceva probleme de sanatate.

GEMENI

Nu prea sunteti convingator si ar fi bine sa va feriti de a va programa vreo intalnire importanta. Astazi sunt favorizate doar intrevederile cu prietenii si calatoriile in interes personal. E posibil ca sa va revedeti cu un vechi amic, cu care ati putea incepe un proiect de mare anvergura. In weekend, vi se pregatesc surprize si o sa petreceti alaturi de familie si de partenerul de viata.

RAC

Situatia materiala nu este deloc roza si veti fi nevoit sa va imprumutati pentru a face fata cheltuielilor din perioada urmatoare si, din cauza asta, aveti discutii aprinse cu jumatatea dumneavoastra. Poate salvarea vine din partea unor rude, care sunt dispuse sa sara in ajutorul dumneavoastra. Sfarsitul de saptamana vi-l petreceti incercand sa mai reparati prin casa. Acordati mai multa atentie familiei.

LEU

Treceti prin tot felul de stari emotionale, din pricina asta aveti de furca cu concentrarea. Poate incercati sa va adunati, dar totusi cel mai bine ar fi sa amanati deciziile importante si chiar intalnirile cu partenerii de afaceri. In ultima perioada ati cam avut ceva probleme financiare, poate ar trebui sa treceti la actiune si sa va gasiti vreo colaborare care sa acopere toate cheltuielile casei.

FECIOARA

De ceva vreme, aveti de gand sa faceti unele schimbari esentiale in viata dumneavoastra. Poate ca acum este momentul sa le puneti in aplicare. Mergeti pe intuitie si nu veti da gres. O colaborare mai veche va va aduce castiguri importante. Mare grija in ce aveti de gand sa-i investiti. Sfarsitul de saptamana se arata unul foarte incarcat, se lasa cu mutari de mobilier, covoare batute.

BALANTA

Traversati o perioada plina de evenimente, presarate cu bucurii. Relatiile cu partenerii de afaceri decurg foarte bine. E posibil sa vi se propuna o colaborare din care o sa va iasa bani frumosi. Aveti ocazia sa va afirmati la locul de munca, sefii incep sa va vada cu alti ochi si o sa va fie apreciate toate eforturile depuse pana acum. In weekend, daca aveti de facut cumparaturi, evitati locurile aglomerate.

SCORPION

Este o zi favorabila negocierilor si comunicarii. Cu toate ca intampinati dificultati, reusiti sa finalizati o lucrare importanta, in care ati investit mult timp si bani. E posibil sa va schimbati locul de munca. Analizati foarte bine avantajele si dezavantajele si abia apoi decideti-va. Ar fi bine sa cereti si parerea apropiatilor, poate va dau niste sfaturi care sa va ajute sa luati hotararea cea mai buna.

SAGETATOR

Sunteti hotarat sa faceti unele modificari in casa. Inainte de a va apuca de treaba, ar fi bine sa va faceti si socotelile, pentru a nu ramane in pana de bani, dar si cu toate vraiste. Daca intentionati sa mergeti la cumparaturi, incercati sa fiti cumpatat si nu cheltuiti prea multi bani pe lucruri care nu sunt neaparat necesare, asta ca sa nu-i dati ocazia partenerului de viata sa va faca reprosuri.

CAPRICORN

Impresionati cu seriozitatea de care dati dovada la locul de munca. Seful va apreciaza mult ideile si va va recompensa. Sunt favorizate proiectele de viitor si investitiile materiale. E posibil sa aveti ocazia sa achizitionati un obiect pentru casa. Intreaga familie este de acord cu initiativa dumneavoastra, mai putin o persoana in varsta, care se opune vehement. Puteti sa va ascultati intuitia.

VARSATOR

Nu va lasati speriati de volumul mare de munca ce se preconizeaza in urmatoarea perioada. Incercati sa va organizati cat mai bine pentru a face fata cerintelor. Aveti incredere in fortele proprii. Ar fi bine sa aveti grija si cu cheltuielile, caci se pare ca nu e o idee tocmai buna de a arunca cu banii in stanga si in dreapta. Menajati-va mai mult sanatatea si faceti-va timp si pentru odihna.

PESTI

Traversati o perioada favorabila pe toate planurile. Aveti contacte cu persoane importante, care vor contribui la reusita unei afaceri. Munca depusa in ultimul timp incepe sa dea roade pe plan financiar si tot efortul depus de dumneavoastra va duce la imbunatatirea relatiilor cu partenerii de afaceri. In weekend, e posibil ca un apropiat sa va faca o surpriza placuta. Aveti mare grija sa va mai si odihniti.