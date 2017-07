Horoscop 12 iulie 2017 – Este o zi linistita si relaxanta pentru dumneavoastra

BERBEC

Se anunta o zi grea si extrem de obositoare deoarece la serviciu vi se vor atribui proiecte noi. Chiar daca vi se par imposibil de terminat, reusiti cu brio insa va veti neglija complet partenerul de viata. Dozati-va timpul!

TAUR

Este o zi linistita si relaxanta pentru dumneavoastra, deoarece pe plan profesional lucrurile s-au calmat, iar persoana iubita va ofera tot sprijinul din lume. Spre seara puteti avea parte de diverse surprize care vor reusi sa va sensibilizeze.

GEMENI

Este o zi buna pentru afaceri, una in care culegeti roadele muncii, dar si pentru a demara noi actiuni si propuneri. Dispuneti de resursele necesare, dar si de suportul persoanei iubite.

RAC

Va puteti duce la bun sfarsit toate planurile incepute in ultimul timp. Este momentul sa va incredeti in fortele proprii, deoarece sunteti pe drumul cel bun. Spre seara, veti primi aceasta confirmare si din partea familiei.

LEU

Astazi este ziua dumneavoastra libera, una pe care v-o dedicati intru totul. Veti ramane placut surprins de unele evenimente ce vor avea loc in decursul acestei zile.

FECIOARA

Intampinati multe probleme, atat pe plan personal, cat si profesional, si simtiti ca nu mai dati randamentul scontat. Puteti lua in calcul o pauza sau o zi destinata odihnei. Sa nu va suprasolicitati, deoarece va periclitati sanatatea si relatiile cu cei din jur!

BALANTA

In ultimul timp, v-ati cam neglijat partenerul de viata si veti face tot ce este necesar pentru a-l impaca. Asemenea veti face si in relatiile cu prietenii sau pe plan profesional, cu colegii de munca.

SCORPION

Simtiti nevoia de schimbare, cel putin pe plan sentimental, deoarece lucrurile nu mai merg pe drumul care trebuie. Nu va mai simtiti fericit si implinit, asa ca astazi considerati ca este momentul potrivit sa aveti o discutie importanta cu partenerul de viata.

SAGETATOR

Si dumneavoastra traversati o perioada neclara din punct de vedere sentimental. Avand in vedere ca de ceva timp tot incercati sa clarificati lucrurile, astazi va luati inima in dinti, deoarece aceasta situatie va afecteaza mai mult decat credeati.

CAPRICORN

Este o zi dificila la locul de munca, deoarece simtiti ca nevoile nu va mai sunt satisfacute material, avand in vedere ca suma alocata cheltuielilor creste pe zi ce trece. Este o zi stresanta si obositoare. Cautati alternative!

VARSATOR



Este o zi buna din toate punctele de vedere. Reusiti, dupa mult timp, sa gasiti armonie intre toate care vi se intampla si va simtiti cum nu se poate mai bine si mai implinit…

PESTI

Astazi va simtiti nevoit sa ajutati un membru al familiei ce are probleme mari. Acest lucru va face fericit si implinit, iar stima de sine atinge cote maxime. Spre seara va relaxati alaturi de persoana iubita.