Horoscop 12 decembrie 2017 – Se pare ca sunteti in forma

BERBEC

Se pare ca aveti multe probleme de rezolvat. Aveti posibilitatea sa faceti in locuinta anumite schimbari care vor contribui la imbunatatirea confortului. Dupa-amiaza ati putea fi tentat sa cumparati un obiect de valoare. Nu va grabiti, pentru ca nu este o zi favorabila investitiilor. Nu neglijati odihna!

TAUR

Se pare ca sunteti in forma si plin de energie si sunt sanse sa finalizati o lucrare importanta. Dupa-amiaza aveti ocazia sa va afirmati in societate. S-ar putea sa luati initiative pentru care veti fi admirat. Aveti grija sa nu neglijati problemele de familie!

GEMENI

Sunteti intr-o stare de spirit excelenta, iar relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri ar trebui sa decurga fara probleme. Aveti sanse de reusita mai ales in activitatile casnice si in societate. Singurul lucru care v-ar putea nemultumi este situatia financiara. In cursul serii este posibil sa participati la o intrunire cu persoane apropiate.

RAC

Este posibil ca relatia cu persoana iubita sa fie usor tensionata. Cauza pare sa fie o neintelegere care porneste de la barfele unei persoane invidioase. Sunt sanse sa lamuriti totul destul de usor. S-ar putea ca o investitie pe care ati facut-o cu ceva timp in urma sa se dovedeasca inspirata si sa inceapa sa produca beneficii mai mari decat v-ati asteptat.

LEU

La locul de munca sau in afaceri, rezultatele eforturilor depuse in ultima vreme v-ar putea atrage respectul colegilor si laudele superiorilor. Aveti sanse sa realizati fara mari dificultati tot ce v-ati propus pentru azi. Pe plan financiar s-ar putea sa nu stati tocmai bine, dar sunteti hotarat sa gasiti noi surse de venituri. Este momentul sa reluati legaturile cu vechi prieteni sau parteneri de afaceri.

FECIOARA

Sunteti plin de energie si aveti sanse sa finalizati tot ce v-ati propus pentru azi. Aveti ocazia sa va afirmati pe plan social. Relatiile cu persoana iubita si cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune. Avand in vedere ca sunteti predispus la probleme digestive, evitati excesele alimentare.

BALANTA

Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in relatia cu persoana iubita si in plan social. Colaborati foarte bine cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri si puteti avea succes in societate. Este recomandabil sa evitati exagerarile si sa nu va asumati riscuri, fiindca puteti sa va alegeti cu pierderi materiale importante.

SCORPION

Desi se intrevede o zi incarcata, sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. Situatia financiara pare sa nu fie foarte buna, dar acest lucru va motiveaza si mai mult. Astazi puteti sa va bazati pe intuitie dar, pentru hotararile importante privind familia si caminul, consultati-va si cu partenerul de viata.

SAGETATOR

Intuitia si claritatea in gandire va ajuta sa rezolvati o problema sentimentala care va preocupa de ceva vreme. O persoana apropiata v-ar putea propune sa va asociati intr-o afacere noua. Luati in considerare propunerea, pentru ca pare sa ofere perspective frumoase. Participati la o intrunire cu prietenii, impreuna cu partenerul de viata.

CAPRICORN

Puteti avea succes intr-o scurta calatorie in interes profesional sau de afaceri. Fiti prudent si evitati discutiile in contradictoriu cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Clarificati o problema sentimentala mai veche. In plan financiar nu se intrevad probleme deosebite. Este indicat, totusi, sa fiti cumpatat cu cheltuielile.

VARSATOR

Este posibil sa aiba loc schimbari importante, mai ales pe plan social si sentimental. Colaborati foarte bine cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri si aveti ocazia sa faceti cunostinta cu persoane importante. Spre seara s-ar putea sa primiti o veste buna de la un prieten de familie.

PESTI

Este posibil sa survina evenimente neasteptate, care va obliga sa va modificati programul. Schimbarile, desi par neplacute, sunt de fapt in avantajul dvs. Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana mai in varsta care va poate ajuta sa rezolvati o problema profesionala. Consultati-va cu partenerul de viata in problemele casei. Evitati discutiile aprinse cu o femeie!