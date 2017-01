Horoscop 11 ianuarie 2017 – Va ganditi la o noua locuinta

BERBEC

Sa nu luati nicio decizie in privinta muncii si a relatiei personale pana nu va ganditi de o suta de ori. Asta presupune sa fiti singuri si sa va analizati sentimentele fara nicio influenta din afara.

TAUR

Va ganditi la o noua locuinta. Ca sa nu fie doar ceva trecator, intreprindeti cateva vizite la locuinte de vanzare. Asta ori o sa va convinga ca a voastra e mai buna, ori o sa va impulsioneze sa va mutati.

GEMENI

Oferte banoase de lucru sau posibile promovari la serviciu. Cariera este pe cale sa faca un salt inainte, nu pierdeti startul! Orice achizitie ati vrea sa faceti, este mai bine sa o amanati pana dupa sarbatori.

RAC

In familie se desfasoara niste evenimente stresante, care nu va privesc in mod direct. Stati departe de galcevile din familie, nu luati partea nimanui si dati sfaturi cu prudenta, in genul Pythiei. Sa inteleaga fiecare ce vrea.

LEU

Cei singuri sa-si faca bagajele si sa se mute cu persoanele iubite, fara sa se mai gandeasca. Relatia va merge excelent. Cei combinati sa-si faca bagajele si sa plece cu persoanele iubite in vacanta.

FECIOARA

Daca va ganditi la o noua slujba, care implica mult suflet in slujba ajutorarii semenilor, trageti aer in piept si faceti acest pas. O sa va aduca satisfactii morale cum nimic altceva nu o poate face. Nu va stresati cu variante.

BALANTA

Time out! Sunteti obositi si meritati sa va odihniti, dupa atata munca si atata agitatie. Ati dobandit victorii, aveti si dezamagiri, dar, per total, cariera voastra este in progres. Mancati si dormiti bine!

SCORPION

Mult de lucru, foarte mult, intr-un ritm nebunesc. Ziceti multumesc ca aveti energia sa executati toate proiectele. Si ca o sa fiti recompensati financiar, astfel incat sa va puteti relaxa in vacanta intr-un loc exotic.

SAGETATOR

Energia va face sa sariti din pat direct in haine de dimineata. Si asa o tineti toata ziua, din saritura in saritura. Sfat: slabiti un pic ritmul, ca sa terminati frumos treburile pe care le aveti de facut. Altfel, le luati de la capat.

CAPRICORN

Alungati din gand toate ingrijorarile. E ca si cand ati umbla cu umbrela deasupra capului asteptand sa ploua. Eliberati-va de stresul inutil si alocati-va cateva ore voua insiva, sa va satisfaceti placerile.

VARSATOR

In sfarsit, caile progresului se deschid pentru voi incepand de azi. La inceput se deschid mai incet, mai cu scartaieli, dar spre sfarsitul saptamanii se vor vedea rezultatele. Asteptati-va la niste incasari neasteptate.

PESTI

Nu trebuie sa fiti suparati daca ati constatat ca nu puteti face chiar numai ce vreti voi. Restul lumii o stie de multa vreme. Concentrati-va doar pe proiectele despre care stiti ca le puteti finaliza cu succes.