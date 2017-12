Horoscop 11 decembrie 2017 – Sunteti tentat sa va implicati intr-un proiect nou

BERBEC

Sunteti tentat sa va implicati intr-un proiect nou care ar putea sa va aduca avantaje materiale substantiale, dar cu riscul de a avea mai putin timp liber. In plan profesional sau in afaceri, amanati deciziile importante. Aveti grija sa nu neglijati viata de familie si relatiile cu prietenii!

TAUR

Contextul astral al zilei de azi va poate predispune la usoare stari depresive si exista riscul sa deveniti irascibil. Nu este momentul sa luati decizii importante sau sa va implicati in activitati care necesita putere de concentrare. Limitati-va la activitati de rutina si sa incercati sa va relaxati mai mult. Nu va descarcati nervii pe cei din jur!

GEMENI

In prima parte a zilei s-ar putea sa aveti tendinta de a deveni irascibil si greu de multumit. Amanati discutiile importante la locul de munca sau in afaceri. Este posibil sa faceti planuri pentru o calatorie lunga in interes personal. Sunt sanse sa petreceti o seara romantica impreuna cu persoana iubita.

RAC

Sunteti dezamagit de atitudinea unei persoane apropiate. Se pare ca sunteti plin de energie si imprejurarile va sunt favorabile. Aveti mari sanse de reusita in tot ce v-ati propus pentru azi. Ar fi bine sa petreceti mai mult timp impreuna cu persoana iubita.

LEU

Este posibil sa fiti preocupat de situatia financiara din cauza ca sunteti nevoit sa faceti cateva cheltuieli neprevazute, care risca sa va destabilizeze bugetul. Cu ajutorul unui prieten mai in varsta, sunt sanse sa gasiti o posibila sursa de venituri suplimentare. Ar fi bine sa va sfatuiti si cu partenerul de viata si sa luati o decizie de comun acord.

FECIOARA

Este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu un coleg de munca sau cu un partener de afaceri, pornind de la o neintelegere sau de la o barfa. Pastrati-va calmul si ascultati-va intuitia. Ar fi bine sa petreceti mai mult timp impreuna cu cei dragi.

BALANTA

O problema sentimentala mai veche ar putea sa revina in actualitate si sa conduca la tensionarea relatiei cu persoana iubita. Contextul astral al zilei nu este favorabil discutiilor constructive, asa ca va recomandam sa amanati orice discutie serioasa. Nu actionati sub impulsul momentului!

SCORPION

Este posibil sa nu fiti in cea mai buna forma fizica si sa simtiti ca va lipseste energia. Ar fi bine sa nu va propuneti prea multe pentru azi si sa apelati la ajutorul celor din jur. Sfaturile unei persoane cu experienta va ajuta sa aplanati un conflict cu un coleg de munca sau un partener de afaceri.

SAGETATOR

Este posibil sa fiti nervos din cauza reprosurilor nemeritate din partea unei persoane mai in varsta. Nu va lasati provocat! La locul de munca, nu va grabiti, fiindca exista riscul sa faceti greseli de neatentie. Este indicat sa va menajati sanatatea si sa va odihniti mai mult.

CAPRICORN

Nu va simtiti in cea mai buna forma intelectuala si aveti dificultati de concentrare. Ar fi bine sa va limitati la activitati simple, de rutina. Dupa-amiaza sunt sanse sa va limpeziti gandurile si puteti petrece momente placute alaturi de persoana iubita. Nu promiteti nimic daca nu sunteti sigur ca puteti sa va tineti de cuvant!

VARSATOR

Este posibil sa faceti o calatorie scurta in interes profesional sau de afaceri. Desi intampinati dificultati neprevazute, aveti sanse sa obtineti mari satisfactii. In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire care va prilejuieste o surpriza placuta. Daca trebuie sa conduceti masina, respectati cu strictete regulile de circulatie.

PESTI

Se pare ca va simtiti in forma si aveti dispozitia necesara pentru a va ocupa de o problema parteneriala mai veche. In a doua parte a zilei este posibil sa fiti dezamagit de un gest al unei persoane apropiate in care ati avut incredere. Nu puneti la suflet. Ar fi bine sa petreceti mai mult timp impreuna cu cei dragi.